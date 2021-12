Pokémon GO festeggia il 2022 con il nuovo evento di Capodanno

Pokémon GO ha già iniziato a festeggiare in-game le festività natalizie, ma non poteva mancare anche per quest’anno l’appuntamento per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo.

Il titolo mobile tratto dalla popolarissima serie disponibile su Nintendo Switch ha infatti abituato i suoi utenti a celebrare le tante festività: con un nuovo post sul proprio blog ufficiale ha ufficialmente svelato quali sono i piani per festeggiare il 2022 con tutti i giocatori.

L’evento fa parte delle nuove iniziative per celebrare l’arrivo della Stagione 5, che come i fan hanno scoperto sta celebrando l’imminente arrivo dell’ambizioso Leggende Pokémon Arceus.

In questo caso, per festeggiare il 2022 non potevano mancare i Pokémon agghindati appositamente per le feste: torneranno non solo Slowpoke del 2020 e Slowbro del 2021, ma a breve anche l’altra evoluzione Slowking sarà disponibile con un nuovo cappello per il 2022, come potete vedere nella seguente immagine.

Farà il suo debutto anche Hoothoot con il cappellino di Capodanno, mentre torneranno tanti altri pokémon festivi per l’occasione, che potranno apparire anche cromatici: si tratta di Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Raticate, Nidorino, Pichu, Pikachu, Raichu, Gengar, Wurmple e Wobbuffet.

La maggior parte di questi nuovi compagni personalizzati potrà essere vostra grazie alle nuove ricerche a tempo: completandole sarete in grado di incontrare molti Pokémon in costume.

Alcuni di essi potranno inoltre essere incrociati nei raid, mentre quelli più rari saranno dedicati a due Pokémon fortemente legati al freddo inverno: stiamo parlando di Kyurem per i raid a 5 stelle e di MegaAbomasnow nei Megaraid.

Durante l’evento sarà inoltre possibile ottenere il doppio di polvere di stelle da schiusa, con caramelle da schiusa raddoppiate e la distanza per far schiudere le uova ridotta della metà.

Potrete inoltre festeggiare l’anno nuovo direttamente all’interno di Pokémon GO: a partire dalle ore 23.00 del 31 dicembre fino alla mezzanotte del 2 gennaio potrete vedere in-game tanti fuochi di artificio.

Le uova da 7km vi consentiranno anche di sbloccare le varianti di Capodanno di Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Slowpoke, Hoothoot, Pichu e Wurmple; se anche voi volete festeggiare insieme ai vostri compagni, nel negozio potrete ottenere tanti oggetti festivi fino alla fine dell’evento.

Chissà quali altri grandi eventi ci attenderanno il prossimo anno: il 2021 si è fatto certamente notare per aver portato nel gioco mobile anche i concerti virtuali.

Di sicuro Niantic ha dimostrato di voler continuare a migliorarsi e puntare in alto: Pokémon GO è addirittura arrivato a supportare i 120fps, diventando «next-gen».