Pokémon: qualcosa di ‘grosso’ sarà svelato questa settimana

Da diversi mesi i fan dei Pokémon sono in attesa di buone nuove circa il loro franchise preferito, notizie che forse arriveranno alle loro orecchie prima di quanto possano immaginare.

Secondo fonti autorevoli dal sito Centro Pokémon (via VGC), i remake dei giochi per Nintendo DS Pokémon Diamante e Perla potrebbero vedere la luce proprio quest’anno, ovviamente su console Nintendo Switch.

Il portale ha di recente rilanciato la cosa su Twitter, in un post in cui accenna a un eventuale reveal dei giochi previsto per il prossimo 27 febbraio, vale a dire alla fine di questa settimana.

Non si tratta di una data causale: il 27 del mese si festeggia infatti il Pokémon Day, ossia la data in cui – nel 1996 – Nintendo faceva uscire gli ormai storici Pokémon Rosso/Verde in Giappone.

Ma non solo: la registrazione del dominio web “diamondpearl.pokemon.com” getta ulteriore benzina sul fuoco, rendendo assolutamente credibile il rumor circolante in rete in queste ore. Infine, un noto insider di Nintendo – Kelios, piuttosto affidabile specie per quanto riguarda la conferma dell’arrivo di nuovi Direct – ha anche affermato che i remake dei due giochi saranno rilasciati a novembre 2021. Non ci resta che attendere il weekend per scoprire se questa indiscrezione si rivelerà fondata.

Rilasciati originariamente nel lontano 2006 su console portatile della famiglia DS, Pokémon Diamante e Perla sono stati i primi episodi della cosiddetta “quarta generazione” della serie di videogiochi dedicati ai celebri mostriciattoli collezionabili.

I giochi hanno luogo nella regione immaginaria di Sinnoh, un luogo ispirato all’isola giapponese realmente esistente di Hokkaidō, caratterizzata dalle sue grandi montagne innevate.

Ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo – ultimi capitoli della serie regolare – sono disponibili in esclusiva assoluta Nintendo Switch. Per tutti i dettagli sul gioco vi raccomandiamo ovviamente la nostra video recensione dedicata.