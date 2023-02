Avete dubbi su PlayStation VR2? Sony ha tutte le risposte che cercate

PlayStation VR2 sta per arrivare insieme alla sua interessante lineup di lancio. Se mai aveste dubbi sulla nuova generazione di realtà virtuale di PlayStation, Sony ha pubblicato al guida definitiva.

Il nuovo visore (che trovate su Amazon tramite invito) spianerà la strada al futuro della VR di PlayStation, con tante novità.

A partire proprio dalla sua tecnologia, che ha rivelato degli assi nella manica molto interessanti che vi daranno sensazioni fino alla punta delle dita.

E mentre qualche settimana fa è stata completata la lineup di lancio, ora PlayStation VR2 prova a togliervi ogni dubbio.

Ovviamente tramite il sempreverde PlayStation Blog, nel quale è stata pubblicata una nota con tutte le FAQ relative al nuovo visore.

Una lunghissima guida divisa in sei sezioni relative ad una panoramica generale, il visore, i controller, i giochi, le modalità di trasmissione e cattura e un generico “altro“.

Tra i dettagli interessanti c’è una tabella comparativa completa tra i visori delle due generazioni, così da capire esattamente quanto e come la tecnologia si è evoluta.

Altro elemento molto interessante è relativo alle modalità di visione, nel quale apprendiamo che si potrà giocare con il visore anche ai videogiochi non-VR grazie alla modalità cinema, così descritta:

«Puoi visualizzare l’interfaccia utente e il sistema PS5, oltre a tutti i contenuti multimediali e i giochi non VR, come le app di streaming, su un grande schermo virtuale. I contenuti in Modalità cinema vengono visualizzati in formato video HDR 1920×1080 con una frequenza fotogrammi di 24/60 Hz e 120 Hz. L’audio e le immagini vengono riprodotti solo sul visore VR e non viene emesso alcun segnale sulla TV quando indossi il visore VR e giochi in Modalità cinema.»