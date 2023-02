PlayStation Store invaso dal ritorno dei Doppi Sconti fino all’88%: ecco i migliori

PlayStation Store ha svelato a sorpresa il ritorno dei Doppi Sconti: una promozione particolarmente accattivante per tutti gli utenti iscritti a PS Plus, dato che l’abbonamento consentirà di risparmiare per ben due volte sulle produzioni più amate del catalogo.

Naturalmente non sarà necessario essere iscritti al servizio a pagamento (trovate gift card dedicate su Amazon), ma ciò vi offrirà il vantaggio di approfittare di offerte ancora più vantaggiose su numerosi prodotti, tra i quali troverete sia esclusive PlayStation che i migliori videogiochi di terze parti.

Dopo le generose promozioni sulle migliori produzioni indie, questa volta il negozio digitale per le console PlayStation ha deciso di proporre alcuni dei migliori giochi mai realizzati a sconti molto vantaggiosi, arrivando fino all’88% per gli abbonati.

Un esempio che non dovresti lasciarvi sfuggire è sicuramente l’offerta dedicata a The Last of Us Parte II: l’ultima avventura di Ellie potrà essere vostra a soli 9.59€, grazie al Doppio Sconto del 76% sul prezzo finale.

C’è spazio però anche per le più amate esclusive PS5: tra queste segnaliamo Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal e Demon’s Souls, in entrambi i casi disponibili con Doppi Sconti fino al 50%.

Ma potrete approfittare anche di grandi produzioni di terze parti: solo per fare qualche nome, citiamo infatti le offerte dedicate a FIFA 23, Gotham Knights, The Witcher 3 e A Plague Tale Requiem.

Tutti i nuovi Doppi Sconti sono già disponibili per l’acquisto: potete consultare la lista completa al seguente indirizzo o direttamente dalle vostre console. Inoltre, per facilitarvi nella vostra scelta, abbiamo deciso di selezionare per voi quelle che riteniamo essere le migliori offerte disponibili su PlayStation Store:

PlayStation Store: i migliori Doppi Sconti

A Plague Tale Requiem a 41,99€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 30% Assassin’s Creed Origins a 13,99€ (anziché 69,99€) – Doppio Sconto dell’80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) – Doppio Sconto dell’80% Demon’s Souls a 39,99€ (anziché 79,99€) – Doppio Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Doppio Sconto del 50% FIFA 23 (PS5) a 31,99€ (anziché 79,99€) – Doppio Sconto del 60%

a 31,99€ (anziché 79,99€) – Doppio Sconto del 60% Gotham Knights a 29,99€ (anziché 74,99€) – Doppio Sconto del 60%

a 29,99€ (anziché 74,99€) – Doppio Sconto del 60% Grand Theft Auto V Premium Edition a 23,99€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 60%

a 23,99€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 60% Hitman HD Enhanced Collection a 7,19€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto dell’88%

a 7,19€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto dell’88% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 23,99€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 60%

a 23,99€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 60% Life is Strange True Colors a 23,99€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 60%

a 23,99€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 60% Need for Speed Unbound a 39,99€ (anziché 79,99€) – Doppio Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Doppio Sconto del 50% Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99€ (anziché 79,99€) – Doppio Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Doppio Sconto del 50% Returnal a 39,99€ (anziché 79,99€) – Doppio Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Doppio Sconto del 50% Soul Hackers 2 a 29,99€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 50% The Witcher 3: Wild Hunt a 14,99€ (anziché 29,99€) – Doppio Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) – Doppio Sconto del 50% The Last of Us Parte II a 9,59€ (anziché 39,99€) – Doppio Sconto del 76%

Tutte le promozioni termineranno ufficialmente giovedì 2 marzo alle ore 00.59: avete dunque due settimane di tempo per dare un’occhiata a tutti i Doppi Sconti e per non perdervi nemmeno un’occasione.

Restando in tema con PlayStation Plus, proprio pochi istanti fa il “solito” leak potrebbe aver svelato i primi giochi gratis in arrivo su Extra e Premium: tra questi ci sarebbe anche Horizon Forbidden West, un autentico big.

A tal proposito, se non li avete ancora riscattati, vi ricordiamo che i giochi gratis Essential di febbraio sono ancora disponibili per il download: vi raccomandiamo di aggiungerli alla vostra raccolta il prima possibile.