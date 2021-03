PlayStation Store, sconti Essenziali fino al 60%: ci sono anche giochi PS5

Da oggi e per un periodo limitato è tornata la promozione Selezioni essenziali sul PlayStation Store, che vi consentirà di risparmiare fino al 60% sui titoli in selezione.

Sony sta infatti proponendo sconti imperdibili su alcuni dei migliori giochi presenti sul proprio catalogo videoludico per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Tra i giochi proposti segnaliamo il bundle cross-gen di Call of Duty: Black Ops Cold War, NBA 2K21, Death Stranding e Bloodborne, ma si tratta solo di una piccolissima parte dei prodotti scontati sullo store di Sony.

Per consultare l’intera lista di prodotti a vostra disposizione, non dovrete fare altro che accedere alla pagina relativa alle Selezioni essenziali, disponibile all’interno della categoria promozioni.

Di seguito vi forniremo una nostra selezione di titoli proposti in offerta, con link per l’acquisto:

Vi invitiamo dunque a consultare voi stessi l’intera selezione di prodotti in promozione e di non farveli scappare.

La promozione che include sconti sulle selezioni essenziali è iniziata oggi e durerà soltanto fino al 18 marzo 2021.

Segnaliamo inoltre che è ancora in corso un’ulteriore promozione, che include sconti fino al 75% dedicati agli indie, tra cui Cuphead.

Non fatevi inoltre scappare il primo titolo gratuito dell’iniziativa Play at Home, che è già disponibile per il download.

Nonostante il successo ottenuto dal PlayStation Store, Sony ha deciso in questi ultimi giorni di fare un cambiamento e di non vendere più film e serie tv sul proprio servizio.