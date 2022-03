PlayStation Store, sconti sulle Selezioni Essenziali: esclusive e giochi da 2 euro

PlayStation Store ha svelato le nuove promozioni disponibili per le prossime settimane: per un periodo limitato i giocatori potranno approfittare di grandi sconti sulle «Selezioni Essenziali», con riduzioni di prezzo fino all’85%.

Gli utenti potranno acquistare in forte sconto non solo le esclusive più amate ma anche le produzioni di terze parti più popolari tra i fan, che in alcuni casi vi permetteranno di accedere a ulteriori sconti grazie a un abbonamento PlayStation Plus.

Le promozioni essenziali sono state svelate insieme alla nuova offerta della settimana, che vi permetterà di acquistare a prezzo ridotto l’ultimo capitolo di una saga horror molto popolare.

Come di consueto, i nuovi sconti saranno disponibili solo per poche settimane e vi basterà semplicemente avere a disposizione un account PlayStation per approfittare di queste occasioni.

Tra i tanti giochi in offerta non potevano mancare alcune delle esclusive più vendute e apprezzate da pubblico e critica: vogliamo dunque iniziare segnalandovi The Last of Us Part II e Marvel’s Spider-Man, entrambi disponibili con sconti del 50% a soli 19,99€.

Potrete inoltre acquistare due recenti e popolari produzioni di Electronic Arts: grazie alle selezioni essenziali di PlayStation Store, FIFA 22 Ultimate Edition e Battlefield 2042 Gold Edition sono disponibili rispettivamente con sconti del 55% e del 25%.

Tra gli sconti non potevano poi mancare i migliori giochi di Ubisoft, tra i quali segnaliamo Far Cry 6 Ultimate Edition e Assassin’s Creed The Ezio Collection, con tagli di prezzo rispettivamente del 40% e del 70%.

Se disponete di un abbonamento a PlayStation Plus, potrete inoltre approfittare di un’incredibile offerta e acquistare un gioco a soli 1,99€: si tratta di MXGP 3, il videogioco del campionato ufficiale di Motocross, ma anche senza abbonamento potrete comunque acquistarlo a soli 2,99€.

Vi consigliamo di consultare voi stessi tutte le selezioni essenziali cliccando qui: di seguito troverete i migliori sconti di PlayStation Store scelti da noi.

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man

FIFA 22 Ultimate Edition

Battlefield 2042 Gold Edition

Far Cry 6 Ultimate Edition

Assassin’s Creed The Ezio Collection

MXGP 3

Among Us

Diablo III Eternal Collection

Resident Evil 3

Final Fantasy XV Royal Edition

Hitman Trilogy

Control Ultimate Edition

Dragon Ball Z Kakarot Ultimate Edition

Tutte le offerte termineranno ufficialmente giovedì 17 marzo alle ore 00.59: significa che da questo momento avete due settimane a disposizione per consultare tutte le nuove offerte di PlayStation Store.

Segnaliamo inoltre che fra una settimana termineranno gli sconti sulle migliori produzioni giapponesi, con sconti fino al 90% che includono anche amatissime esclusive.

Nel frattempo, non dimenticatevi di riscattare i nuovi giochi gratis di marzo di PlayStation Plus: sono già disponibili per il download insieme a un bonus aggiuntivo.