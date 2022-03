PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è un famoso horror

PlayStation Store ha già svelato la nuova offerta della settimana, disponibile da questo istante sul proprio negozio digitale: come ogni mercoledì è stato dunque rinnovato l’appuntamento atteso dai giocatori alla ricerca di sconti imperdibili sui giochi più amati.

Ricordiamo che si tratta di un’iniziativa alla quale possono accedere tutti gli utenti in possesso di un account sullo store di Sony: non sarà necessario dunque essere abbonati a servizi come PlayStation Plus per approfittare delle offerte settimanali.

Questo significa che a breve non sarà più possibile acquistare in offerta Assassin’s Creed Valhalla, dato che l’amatissimo capitolo di Ubisoft sta per essere sostituito definitivamente da una celebre saga horror amata in tutto il mondo.

Si tratta di Five Nights at Freddy’s Security Breach, l’ultimo capitolo del celebre franchise ideato da Scott Cawthon e che ha rivoluzionato la formula di gameplay, consentendo ai suoi utenti una maggiore immersione.

In questo episodio interpreterete Gregory, un bambino rimasto intrappolato nel Mega Pizzaplex di Freddy Fazbear: con l’aiuto proprio dell’iconico Freddy dovremo sopravvivere alla caccia dei pericolosissimi animatronic.

Come da tradizione potremo utilizzare le telecamere per tenere d’occhio i nostri ambienti, pianificando i nostri movimenti e facendo però attenzione a non restare troppo a lungo in un unico posto: l’importante sarà adattarsi a ogni situazione.

Five Nights at Freddy’s Security Breach potrà essere vostro per un periodo limitato a soli 27,99€, grazie allo sconto del 30% disponibile a partire da adesso per un’intera settimana.

Se vorrete approfittare di questa offerta, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo per procedere all’acquisto, o in alternativa consultare la pagina ufficiale direttamente dalla vostra console: ricordiamo che il titolo include entrambe le versioni PS4 e PS5.

Segnaliamo che la promozione resterà valida fino a giovedì 10 marzo 2022: a partire da mercoledì 9 marzo dovrebbe invece essere già disponibile una nuova offerta della settimana.

E se siete alla ricerca di ulteriori offerte su PlayStation Store, vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per approfittare di sconti fino al 90% sulle migliori produzioni giapponesi.

Non dimenticatevi inoltre di riscattare i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: è disponibile anche un’esclusiva Sony come bonus aggiuntivo.