PlayStation Store svela la nuova offerta del weekend: un big appena uscito

PlayStation Store ha deciso a sorpresa di lanciare una nuova incredibile offerta del weekend su un big estremamente recente, uscito sul mercato meno di un mese fa.

Stiamo parlando di Call of Duty Vanguard, l’ultimo capitolo della popolare serie sparatutto di Activision e sviluppato da Sledgehammer Games, che potrà già essere vostro a prezzo ridotto.

Questa promozione rappresenta dunque una nuova occasione per gli utenti di risparmiare, accompagnando adeguatamente i già incredibili saldi di fine anno.

Per tutto il fine settimana, gli utenti PlayStation interessati a provare il nuovo capitolo di Call of Duty potranno dunque approfittare del 25% di sconto sul prodotto.

Ricordiamo che Call of Duty Vanguard è nuovamente ambientato negli scenari della Seconda Guerra Mondiale, offrendo la possibilità di osservarla su scala globale con una prospettiva senza precedenti.

L’offerta di PlayStation Store è valida sia per la Standard Edition su PS4 che per il bundle cross-gen, che include anche la versione next-gen per un piccolo sovrapprezzo aggiuntivo.

Per poter fare vostro il bundle cross-gen dovrete infatti spendere 63,99€, contro i 52,49€ della semplice edizione standard: normalmente, costerebbero invece rispettivamente 79,99€ e 69,99€.

Al seguente indirizzo potrete trovare tutti i dettagli delle offerte dedicate a Call of Duty Vanguard su PlayStation Store, con la possibilità di procedere all’eventuale acquisto.

La promozione resterà valida solo fino a martedì 7 dicembre 2021: visto il ritorno delle offerte del weekend, è plausibile immaginare che a partire dalla prossima settimana potrebbero tornare anche le offerte della settimana.

In ogni caso, la disponibilità di Call of Duty Vanguard in offerta dopo solo un mese dal lancio sembrerebbe una conferma dello scarso successo ottenuto tra la community, che avrebbe scelto di ignorarlo in favore di Fortnite o di Warzone.

Non a caso, i primi risultati di vendita ufficiali hanno stabilito che si è trattato del peggior lancio della serie da ben 14 anni: era dai tempi di Modern Warfare che un Call of Duty non vendeva così poco. Vedremo se la nuova offerta del weekend servirà a risollevare la situazione.