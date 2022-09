PlayStation Store invaso da nuovi grandi sconti fino al 75%: ecco i migliori

PlayStation Store ha inaugurato una nuova grande promozione per i fan alla ricerca di nuovi titoli digitali da aggiungere alla propria collezioni: da adesso le migliori produzioni indie sono infatti disponibili in sconto fino al 75%.

La selezione include dunque non solo alcuni dei titoli più premiati di sempre, ma anche alcune delle più amate esclusive console come Kena Bridge of Spirits (se preferite l’edizione fisica, lo trovate in sconto anche su Amazon).

Proprio la gradevole produzione di Ember Lab è sicuramente uno dei punti di forza di questa nuova promozione: grazie a PlayStation Store potrete infatti recuperare Kena Bridge of Spirits a soli 23,99€, con uno sconto del 40%.

Se si parla però di produzioni indipendenti, non possiamo però non citare anche il bellissimo Hades, vincitore di numerosi riconoscimenti come Gioco dell’Anno: il roguelike di Supergiant Games potrà essere vostro in offerta al 33% in meno, arrivando così a costarvi solo 16,74€.

Un’altra offerta particolarmente interessante che vogliamo segnalarvi — ed una delle più convenienti disponibili nella promozione PlayStation Indies — è quella riservata a Hellblade Senua’s Sacrifice, la premiata produzione di Ninja Theory in sconto al 75%.

Per gli amanti dei giochi di ruolo open world, cogliamo l’occasione per segnalare anche lo sconto su Disco Elysium The Final Cut: questa originale avventura potrà essere vostra con una riduzione di prezzo del 50%.

Queste sono soltanto alcune delle tante offerte disponibili con la nuova promozione: di seguito troverete un elenco dei migliori sconti di PlayStation Store dedicati agli indie, selezionati dalla nostra redazione.

Crysis Remastered Trilogy — 40% di sconto

— 40% di sconto Kena: Bridge of Spirits — 40% di sconto

— 40% di sconto Jurassic World Evolution 2 — 50% di sconto

— 50% di sconto Among Us — 25% di sconto

— 25% di sconto Disco Elysium – The Final Cut — 50% di sconto

— 50% di sconto Hellblade: Senua’s Sacrifice — 75% di sconto

— 75% di sconto The Ascent — 40% di sconto

— 40% di sconto Hades — 33% di sconto

— 33% di sconto Trek to Yomi — 30% di sconto

— 30% di sconto Salt and Sacrifice — 35% di sconto

— 35% di sconto SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated — 55% di sconto

— 55% di sconto Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition — 65% di sconto

— 65% di sconto Death’s Door — 40% di sconto

— 40% di sconto Hollow Knight: Edizione Cuore di Vuoto — 50% di sconto

— 50% di sconto Unpacking — 20% di sconto

— 20% di sconto Martha is Dead — 25% di sconto

Naturalmente ci sono tante altre perle nascoste a cui non abbiamo potuto dare spazio nella nostra selezione: il nostro consiglio è dunque quello di consultare la lista completa dei nuovi sconti, dalla vostra console o via browser al seguente indirizzo.

Tutte le offerte termineranno giovedì 22 settembre alle ore 00.59: avete dunque circa due settimane di tempo per scoprire i vostri prossimi nuovi giochi preferiti.

Ricordiamo che non si tratta delle uniche nuove offerte inaugurate da PlayStation Store nelle scorse ore: sono infatti disponibili nuove promozioni settimanali dedicati alla saga di Assassin’s Creed.

Inoltre, se siete alla ricerca di sconti ancora più convenienti, la scorsa settimana vi abbiamo segnalato quali sono i migliori giochi in offerta a meno di 10 euro sullo Store.