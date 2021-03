PlayStation Store, in offerta giochi a meno di €20: ecco due esclusive

PlayStation Store ha sfornato una nuova promozione, grazie alla quale acquistare giochi per PS4 ad un prezzo inferiore ai 20 euro.

Il negozio online di Sony ha aggiunto dei nuovi saldi al suo parco promozioni, già piuttosto sostanzioso come abbiamo riportato nei giorni scorsi.

Fino all’1 aprile, infatti, i giocatori avranno l’opportunità di acquistare numerosi titoli ad un prezzo irrisorio o quasi.

In gran parte dei casi si tratta di recuperare diverse delle gemme nascoste della passata generazione, fruibili ovviamente anche su PS5.

Non manca un’esclusiva piuttosto recente, il remake di MediEvil, e un’altra acclamata da pubblico e critica, The Last Guardian di Fumito Ueda.

Tra i migliori giochi troviamo:

The Forest

World War Z

Assassin’s Creed Unity

LEGO Jurassic World

Street of Rage 4

Tomb Raider Definitive Edition

Just Cause 4 Reloaded

The Last Guardian

MediEvil

Batman Return to Arkham

The Order 1886

Hellpoint

Dead Cells

The Council

The Last of Us Left Behind

Ci sono ben dieci pagine di giochi in offerta, tutti molto interessanti, per cui sarebbe un torto non rimandarvi alla pagina della promozione su PlayStation Store per saperne di più.

Se siete interessati ad altri titoli in promozione, vi ricordiamo che fino a domani potete approfittare dell’offerta della settimana.

Inoltre, sono ancora disponibili gli sconti Mega Marzo, che vi faranno risparmiare fino al 70% su titoli per PS4 e PS5.

Per i più affezionati della famiglia PlayStation ci sono però anche brutte notizie, come il rumor secondo cui PS Store starebbe per chiudere sulle console più datate della casa giapponese.