PlayStation Store, ecco quando partono i nuovi saldi

PlayStation Store ha ancora in corso i saldi fine anno ma, a quanto pare, è già pronto ad una nuova ondata di sconti.

Sony sta infatti inviando email dal fine settimana per informare i suoi giocatori dell’inizio ormai imminente delle prossime offerte.

I saldi di gennaio, come vengono definiti, partiranno in realtà già domani, stando a queste email spedite ad alcuni giocatori e riportate da Push Square.

Le offerte includeranno sia giochi completi che DLC, come recita il messaggio:

“I nostri epici saldi di gennaio sono quasi qui! Godetevi enormi risparmi su giochi essenziali e add-on a partire dal 22 dicembre“.

Il fatto che si parli di “giochi essenziali” fa pensare ad un’altra tornata di offerte sui titoli più importanti della generazione che ci stiamo mettendo alle spalle, similmente ad un’altra infornata di sconti di poche settimane fa.

Non ci è dato sapere se l’iniziativa comprenderà anche giochi per PlayStation 5, e in tal caso si tratterebbe della seconda a farlo.

Avevamo riportato proprio a ridosso dell’uscita della console next-gen una prima ondata di sconti legata alle produzioni cross-gen come FIFA 21.