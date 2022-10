PlayStation starebbe già pensando al futuro del feedback aptico

Un brevetto recentemente rilasciato da Sony sembra voler dimostrare la volontà del produttore giapponese di portare il feedback aptico a un livello superiore, sia per quanto riguarda PS5 che soprattutto PS VR2.

Mentre allo stato attuale continua a essere molto difficile riuscire a procurarsi una piattaforma di ultima generazione (ma potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), sembra in ogni caso che PlayStation stia guardando al futuro.

Dopo la notizia che le nuove versioni di PS5 propongono un nuovo SoC più piccolo e facile da produrre, le novità non sono finite.

Il brevetto, come riportato da Segment Next, che dovrebbe riguardare una “interfaccia aptica a ultrasuoni a mezz’aria”, orientata – pare – alla realtà aumentata e virtuale per aumentare l’immersione via suono per il giocatore.

Questa implementazione permetterà di fornire una gamma più ampia di interazioni, consentendo all’utente di estendere gli spazi oltre a fornire più punti sensoriali o di interazione completa, senza sacrificare il comfort.

L’immersività è una parte importante di qualsiasi esperienza videoludica e, insieme al tatto, una delle più importanti è sicuramente il suono. L’audio in determinate aree può contribuire a far sentire i giocatori più coinvolti nella storia o a suscitare una risposta più emotiva.

Con il brevetto noto al momento come Sony Ultrasonic Haptic, le persone che giocheranno in VR o in titoli simili si sentiranno più immerse nell’esperienza.

Con questa tecnologia, le persone che giocano in VR avranno una migliore sensazione dell’ambiente circostante (ad esempio, se ci si gira contro un muro, si genererà un impulso a ultrasuoni che permetterà al giocatore di sapere che sta toccando un muro e di conseguenza avere la sensazione di toccarlo).

Nel frattempo, sempre parlando di progressi tecnologici, solo pochi giorni fa si è finalmente mostrato in azione il dev kit di PS5 a forma di V in un interessante video.

Infine, ricordiamo in ogni caso che PlayStation VR 2 sarà disponibile sul mercato a partire dall’inizio del 2023, quindi c’è ancora da aspettare un po’.