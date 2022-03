PlayStation Spartacus, l’annuncio sarebbe vicinissimo (con una sorpresa)

Da giorni si parla dell’annuncio di PlayStation Spartacus, il nuovo servizio targato Sony che erediterà quanto visto con PlayStation Plus e PlayStation Now.

Dopo il successo ottenuto da PS Plus Sony non sembra infatti volersi fermare, tanto che a breve potrebbero esserci grandi novità per i giocatori.

Il presunto Game Pass di PlayStation era stato del resto svelato da Bloomberg diversi mesi fa, sebbene ora il reveal potrebbe essere davvero molto vicino.

Come riportato anche da DualShockers, secondo un nuovo rapporto del giornalista Jordan Miller, il reveal di Spartacus potrebbe avvenire oggi stesso, nelle prossime 3-5 ore dal momento in cui scriviamo.

Si tratterebbe di una bella sorpresa, considerando il fatto che Sony rilascia sempre le sue offerte PlayStation Plus l’ultimo mercoledì del mese.

Quindi, l’annuncio Spartacus sarebbe dovuto arrivare domani insieme all’offerta PS Plus per il mese di aprile, sebbene questo potrebbe avvenire già nella giornata di oggi, nel giro di una manciata di ore (magari attorno alle 15).

Ma non solo: Jeff Grubb ha condiviso su Twitter un post che ricorda come nove anni fa Sony pubblicava Sly Cooper Ladri nel Tempo su PS3 e PS Vita.

I bet there will be a very easy way to play these games on modern consoles in about 6/8 hours time — Jordan Middler (@JordanMiddler) March 29, 2022

La risposta di Middler, tuttavia, ha lasciato sorpresi in molti: «scommetto che scopriremo un modo semplice per giocare questo titolo sulle console attuali entro una manciata di ore.»

Ciò potrebbe avere anticipato che PlayStation Spartacus includerà titoli per le vecchie console PlayStation, ossia PS3 e PS Vita.

Restando in attesa delle conferme del caso, avete letto che potrebbero inoltre essere stati svelati i giochi PS Plus di aprile, nonostante le novità in arrivo?

Vi ricordiamo anche che i giochi gratis di marzo saranno disponibili fino al 5 aprile: il consiglio è ovviamente quello di riscattarli adesso prima che sia troppo tardi.