Secondo gli ultimi test comparativi condotti da Digital Foundry, PlayStation 5 Pro offre prestazioni grafiche paragonabili a quelle delle GPU di fascia media di ultima generazione, in particolare la Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16GB e la AMD Radeon RX 9060 XT 16GB.

I test, svolti su titoli tecnicamente esigenti come Black Myth: Wukong, Forza Horizon 5 e Alan Wake 2, hanno mostrato che il chip della console Sony (che trovate su Amazon) riesce a sostenere una resa simile a quella delle controparti desktop, pur con qualche piccolo compromesso in termini di dettaglio e fedeltà visiva.

Le prove sono state effettuate mantenendo le stesse impostazioni grafiche su entrambe le piattaforme: ad esempio, modalità 4K a 60fps con upscaling. In particolare su Alan Wake 2, uno dei titoli più pesanti e sofisticati dal punto di vista grafico, PS5 Pro ha garantito una maggiore stabilità del frame rate a 30fps, anche con ray tracing attivo in modalità qualità elevata.

Tuttavia, la qualità complessiva del ray tracing su console resta leggermente inferiore rispetto a quella ottenibile su PC, dove le schede video possono sfruttare una potenza computazionale più ampia.

Digital Foundry sottolinea anche che, dal punto di vista del rapporto prestazioni/prezzo, la Radeon RX 9060 XT (prezzo consigliato intorno ai 350 dollari) rappresenta una scelta solida per i giocatori PC.

Tuttavia, la RTX 5060 Ti 16GB, pur essendo generalmente più veloce e dotata di tecnologie avanzate come il frame generation, ha un costo sensibilmente più elevato, rendendola meno vantaggiosa per chi cerca un'opzione economica.

Non manca poi un confronto con la RTX 5070 da 12GB, che risulterebbe più bilanciata in termini di valore assoluto rispetto alla 5060 Ti. Secondo gli esperti, il prezzo ideale della versione 16GB della 5060 Ti dovrebbe rimanere sotto i 400 dollari per risultare competitiva.

In definitiva, PS5 Pro si posiziona come una console estremamente solida in termini di potenza, capace di reggere il confronto con hardware desktop di fascia media usciti nel 2025.

Se da un lato le GPU PC offrono maggiore flessibilità e prestazioni in scenari estremi, la proposta di Sony dimostra come l’ottimizzazione su console permetta di ottenere risultati visivi di alto livello senza dover investire in componenti costosi. E se volete sapere cosa ne pensiamo noi, recuperate la nostra recensione di PS5 Pro.