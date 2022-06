PlayStation Plus svela un nuovo gioco gratis in prova, disponibile ora

Da questo momento gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium possono accedere a un nuovo gioco gratis in prova, disponibile a sorpresa: una nuova demo estesa è stata infatti aggiunta sullo Store in esclusiva per gli abbonati.

Si tratta di MX vs ATV Legends, l’ultimo capitolo della popolare serie racing per gli amanti degli spettacolari veicoli a due e quattro ruote (potete acquistarlo con consegna in settimana su Amazon).

Considerando anche che questo nuovo titolo è stato lanciato soltanto nella scorsa giornata, ovvero martedì 28 giugno, il nuovo omaggio di PlayStation Plus sarà sicuramente gradito agli utenti Premium, che potranno provare con mano questa nuova release prima di procedere all’eventuale acquisto.

La nuova versione in prova può già essere scaricata da PlayStation Store e avrà una durata di circa due ore, al termine delle quali sarà necessario acquistare il gioco per poter, eventualmente, mantenere tutti i progressi.

MX vs ATV Legends è l’ultimo episodio pubblicato da THQ Nordic dedicato ai fan delle corse fuoristrada: in questo capitolo troverete enormi ambienti aperti e una nuova modalità carriera realistica, in grado di riprodurre rischi e ricompense che vivono i veri professionisti.

Una delle novità del titolo è l’inedita modalità tracciati, in grado di mettervi alla prova dopo ogni turno con sorprese che vi spingeranno a modificare costantemente il vostro stile di guida.

Per poter provare MX vs ATV Legends non dovrete fare altro che dirigervi sull’apposita pagina su PS Store o, in alternativa, dirigervi al seguente indirizzo ed effettuare il login con un account attualmente iscritto a PlayStation Plus Premium.

Una volta arrivati sulla pagina dell’ultimo capitolo della saga, basterà selezionare la voce «Versione di prova del gioco» e aggiungerlo alla vostra raccolta: in pochi istanti potrete scaricare sulle vostre console PS4 e PS5 la demo dalla durata di 2 ore.

Ricordiamo che il servizio Premium non offre soltanto l’accesso alle nuove demo gratuite, ma anche a un ampio catalogo di giochi inclusi nel prezzo: una delle esclusive PS5 più iconiche potrebbe aggiungersi presto all’offerta.

Tuttavia, non tutti i giochi gratis saranno disponibili per sempre: PlayStation Plus ha già svelato quali saranno i primi giochi a cui dovremo dire addio, che includono anche grandi nomi come Red Dead Redemption 2.

Naturalmente, sarà possibile continuare a riscattare ogni mese nuovi giochi gratis, anche per tutti coloro che sono iscritti a PS Plus Essential: un leak affidabile avrebbe già svelato quali saranno i regali di luglio.