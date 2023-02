PlayStation Plus, i nuovi giochi gratis di febbraio sarebbero già stati svelati (e c’è un vero big)

Siamo attualmente in attesa dell’annuncio ufficiale di Sony legato ai nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium, ma il “solito” leak potrebbe averne già svelato i primi in anticipo.

Il noto insider billbil-kun, già noto per le sue affidabili anticipazioni sui servizi in abbonamento e su PS Plus in particolare (trovate una gift card per l’abbonamento su Amazon), ha infatti svelato i primi 4 giochi gratis che dovrebbero essere annunciati nelle prossime ore.

Tra le nuove anticipazioni potrebbe esserci anche un big inatteso per gli utenti: sembra infatti che Sony abbia intenzione di includere sul piano in abbonamento più elevato perfino Horizon Forbidden West, l’ultima avventura di Aloy su PS5 e PS4.

Insieme all’esclusiva PlayStation Studios, billbil-kun ha svelato anche che saranno inclusi anche Scarlet Nexus, Resident Evil 7 e Borderlands 3: un mese che si pre-annuncia dunque essere estremamente interessante.

Questa volta l’insider ha però scelto di non svelare tutti i titoli in arrivo: attualmente ha infatti annunciato soltanto queste 4 grandi produzioni come una piccola anteprima di ciò che, presumibilmente, dovrebbe essere svelato solo tra poche ore.

Il leaker ha inoltre confermato che i nuovi giochi gratis per PlayStation Plus Extra e Premium dovrebbero essere ufficialmente disponibili dal 21 febbraio 2023, ovvero il terzo martedì del mese come è ormai tradizione per il nuovo piano di abbonamenti.

PREMIERE February 2023 PS Plus Game Catalog additions Horizon Forbidden West

Scarlet Nexus

Resident Evil 7: Biohazard

Borderlands 3

And more to come… ⌛️Available from February 21th#PlaystationPlus #Extra #Premium #Playstation pic.twitter.com/4gsufdUEOc — billbil-kun (@billbil_kun) February 15, 2023

Pur essendosi dimostrato particolarmente affidabile, ricordiamo come sempre che si tratta di un’indiscrezione non confermata e che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni. Naturalmente, non appena dovesse arrivare l’annuncio ufficiale da parte di Sony, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine: continuate dunque a seguirci per scoprire tutte le ultime novità.

Restano invece ancora da scoprire gli eventuali classici che saranno aggiunti su PS Plus Premium: uno di questi potrebbe essere già stato svelato nelle scorse ore, dato che ne erano stati pubblicati i trofei online.

Vedremo se questa line-up riuscirà a soddisfare gli utenti che hanno abbandonato il servizio: da quando è stato annunciato il nuovo piano in abbonamento c’è stato infatti un calo di iscritti. In attesa di scoprire se anche questo leak sarà confermato o meno, vi ricordiamo di riscattare i giochi gratis mensili di febbraio, qualora non lo abbiate già fatto.