Il nuovo PlayStation Plus non ingrana (ma aumentano gli utenti mensili attivi su PlayStation)

Lo scorso mese di giugno, Sony lanciò anche dalle nostre parti il rinnovato PlayStation Plus: il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon), rispetto al passato, si divideva in diversi tier con benefici differenti, come vi spiegammo nella nostra guida dedicata.

Tuttavia, questa soluzione ci aveva dato un po’ l’impressione di non avere ancora definito bene in che modo muoversi nel mondo dei servizi per il gaming – e anche i primi numeri avevano confermato quella sensazione. Così, dopo un avvio piuttosto calmo e un quarto fiscale post-lancio che aveva fatto registrare una perdita di abbonati, anziché un aumento, il trend non è cambiato.

Nelle scorse ore Sony ha pubblicato i dati relativi al Q3 dell’anno fiscale 2023 (ossia, in merito al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre) e si è passati da 45,4 milioni di abbonati del Q2 a 46,4 milioni di abbonati. Se, quindi, rispetto al periodo che è andato a giugno a ottobre c’è un lieve aumento, se si verificano i dati anno su anno c’è un calo.

Nel Q3 dell’anno fiscale 2021, quando il nuovo Plus non era stato ancora lanciato, gli abbonati erano infatti 48 milioni, con quindi una flessione anno su anno del -4%.

Come vi riferimmo nella nostra analisi di qualche tempo fa, quindi, da qualche tempo PS Plus si è assestato su numeri più bassi rispetto al passato, quando toccò (appunto) anche il picco di 48 milioni di abbonati. Rimangono numeri importanti e molto molto alti rispetto alle origini (nell’anno fiscale 2016, il servizio contava su 26,4 milioni di utenti), ma ora come ora sembra che la scossa data dall’arrivo del nuovo PS Plus non sia ancora arrivata.

In compenso, il report ci conferma che sono in aumento gli utenti mensili attivi su PlayStation, ossia quelli che non solo hanno la console ma che la accendono e si collegano ai servizi PSN.

Nel Q3 del ’22 si parla infatti di 112 milioni di utenti attivi mensili, mentre nel quarto precedente erano 102. Qui la crescita si conferma anche anno su anno: nel Q3 dell’anno fiscale ’21, infatti, gli utenti mensili attivi erano stati 111, leggermente di meno rispetto al dato di quest’anno.

Attendiamo ora di scoprire come si muoveranno questi numeri nel prossimo futuro: sappiamo che quest’anno Sony è concentrata soprattutto sull’imminente lancio di PS VR2 e vedrà anche il debutto, in autunno, di Marvel’s Spider-Man 2 – che fa da grande attrattiva per molti, soprattutto ora che la crisi di scorte sembra proprio alle spalle.

Per PS Plus, invece, seguiremo come sempre da vicino entrate e uscite dal catalogo. Se dovesse spuntare qualche altro gioco al day-one, come fu lo scorso luglio per Stray, sicuramente potrebbe dare una spinta al servizio, ma tocca capire se e come Sony può riuscire ad avvicinare più persone a tenere l’abbonamento attivo nel lungo corso.