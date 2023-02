PlayStation Plus Premium, un grande classico PS2 e PSP starebbe per tornare

Un altro titolo della serie Syphon Filter di Bend Studio sembra essere pronto per entrare a far parte del catalogo dei classici di PlayStation Plus Premium.

In tempi non sospetti, anche Syphon Filter e Syphon Filter 2 sono stati aggiunti a PS Plus Premium (potete abbonarvi su Amazon).

Ora, dopo la conferma che anche Syphon Filter 3 sarebbe stato incluso tra i prossimi classici in arrivo su console PlayStation, è ora il turno di un altro capitolo.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, infatti, sembra infatti che anche Syphon Filter: Dark Mirror sia in dirittura d’arrivo per tutti gli abbonati.

I Trofei per Syphon Filter: Dark Mirror sono infatti stati pubblicati online, il che indica una prossima uscita sul catalogo di PS Plus Premium.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Syphon Filter: Dark Mirror è uscito originariamente nel 2006 per PSP e un anno dopo per PS2. La trama ufficiale recita:

Dato per disperso in azione nella precedente missione, Logan torna in tempo per fare il proprio esordio su PSP, grazie a Syphon Filter Dark Mirror: il suo obiettivo è quello di infiltrarsi, eseguire continue ricognizioni e recuperare il Dark Mirror, una potente arma letale che minaccia le sorti dell´umanità.

Sony non ha ancora rilasciato un annuncio ufficiale, quindi non sappiamo quale versione sarà disponibile per PS Plus, se quella per la console portatile Sony oppure il porting per la piattaforma a 128-bit. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, per orientarvi nella proposta del nuovo PS Plus, fate riferimento alla nostra guida, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

