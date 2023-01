PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 13 nuovi giochi gratis

Da questo momento sono ufficialmente disponibili sul catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium ben 13 nuovi giochi gratis, grazie all’aggiornamento del servizio previsto per il primo mese del 2023.

I piani più elevati del servizio di casa Sony (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon) prevedono infatti l’accesso a un catalogo crescente di nuovi giochi in omaggio, che a differenza di quanto accade con Essential non dovranno essere riscattati.

Come precedentemente anticipato dalla stessa azienda, nella line-up di gennaio non sono più presenti Sayonara Wild Hearts e un’edizione PS5 di Just Cause 4, annunciati per errore e, nel caso del primo titolo, probabilmente previsto solo per uno dei mesi successivi.

Tutti gli altri giochi gratuiti sono stati però confermati, sia per il catalogo Extra che per quello Premium, portando così l’elenco completo di titoli ad accogliere ben 13 nuovi omaggi, disponibili da ora.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da questo momento per il download sulle rispettive piattaforme di casa Sony:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di gennaio 2023

Back 4 Blood | PS4, PS5

| PS4, PS5 Devil May Cry 5 | PS4

| PS4 Devil May Cry 5: Special Edition | PS5

| PS5 Dragon Ball FighterZ | PS4

| PS4 Erica | PS4

| PS4 Jett: The Far Shore | PS4, PS5

| PS4, PS5 Just Cause 4: Reloaded | PS4

| PS4 Life is Strange | PS4

| PS4 Life is Strange: Before the Storm | PS4

| PS4 Omno | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di gennaio 2023

Everybody’s Golf 2 | PS1

| PS1 Star Wars Demolition | PS1

| PS1 Syphon Filter 3 | PS1

Dopo che negli ultimi mesi il catalogo dei classici era risultato essere non poco carente, Sony ha deciso di inaugurare il 2023 con ben 3 titoli per PS1, tra i quali non possiamo che segnalare Syphon Filter 3.

Anche il catalogo Extra si arricchisce con titoli molto interessanti, come Dragon Ball FighterZ e le edizioni di Devil May Cry 5 disegnate specificatamente per PS4 e PS5.

Tutti i nuovi giochi gratis sono disponibili da adesso per il download, a patto di essere naturalmente iscritti a PS Plus Extra o Premium. Tuttavia, l’aggiornamento del catalogo significa anche che non sarà più possibile accedere a 10 titoli rimossi dal catalogo proprio in queste ore.

Se non li avete già riscattati, cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono ancora disponibili per il download i giochi gratis di PlayStation Plus Essential: una volta aggiunti al vostro catalogo, potrete accedervi tutte le volte che vorrete. Ovviamente, sempre ammesso che siate ancora iscritti al servizio.