PlayStation Plus Extra si prepara a dire addio a 10 giochi gratis

Come saprete, tra le novità di PlayStation Plus ci sono i nuovi tier di abbonamento, i quali offrono diverse selezioni di giochi gratis agli abbonati, sebbene talvolta è anche il momento dei saluti, con titoli destinati ad abbandonare anzitempo il catalogo.

La nuova versione dell’abbonamento Sony, che trovate anche su Amazon, offre di base diversi tier di prezzo e bonus destinati ai giocatori.

Gli abbonati PlayStation Plus Premium ed Extra possono accedere ad una lista di giochi gratis che potranno giocare liberamente su PlayStation 4 e PlayStation 5, anche durante il mese di gennaio.

Ora, dopo che Sony ha misteriosamente deciso di fare marcia indietro su alcuni annunci, evidentemente svelati per errore, sembra proprio che ben 10 giochi PS4 stiano per abbandonare il catalogo PS Plus Extra.

Come riportato anche da Push Square, non appena il nuovo aggiornamento PS Plus Extra e Premium sarà online la prossima settimana, martedì 17 gennaio 2023, dieci titoli per PS4 usciranno per sempre dal catalogo.

Pur non essendo tra i giochi più popolari di sempre, si tratta pur sempre di una cancellazione che sicuramente non farà troppo felici gli abbonati al servizio.

Se volete effettivamente scaricarli e giocarli prima che vengano eliminati, dovete fare in fretta. Poco sotto, l’elenco completo:

Bound by Flame

The Council

Electronic Super Joy

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

The Last Tinker: City of Colors

Leo’s Fortune

Masters of Anima

Seasons After Fall

Shiness: The Lightning Kingdom

Space Hulk: Tactics

Per quanto riguarda l’abbonamento Essential, invece, Sony ha da poco fatto il suo bilancio del 2022, rivelando tutti i titoli usciti nello scorso anno.

Ma non solo: su PS Blog sono da poco stati resi noti i giochi più scaricati su PlayStation Store (sia PS5 che PS4) durante il mese di dicembre dello scorso anno.

Infine, sembra che il prossimo e importante aggiornamento del firmware di PS5 (Versione 7.00) aggiungerà lo streaming dei giochi a PS Plus Premium, e non solo.