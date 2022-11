PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 20 nuovi giochi gratis

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium: gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di casa Sony potranno approfittare di tantissimi nuovi omaggi.

La line-up del mese di novembre include infatti un totale di 20 giochi gratis per il servizio Premium (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon), 15 dei quali saranno però disponibili anche su Extra.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento più costoso avranno infatti accesso anche a 5 grandi giochi della serie Ratchet & Clank: non c’è dunque nessun nuovo classico PS1 e PS2 in arrivo, decisione che ha fatto infuriare molti utenti nelle scorse settimane.

In ogni caso, le nuove aggiunte sono decisamente numerose e dovrebbero intrattenere adeguatamente tutti gli utenti nel corso di questo mese, proponendo una larga varietà di titoli in omaggio.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis a cui potete accedere con la vostra iscrizione a PS Plus Extra, disponibili naturalmente anche per tutti coloro sono iscritti a Premium:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di novembre 2022

Chorus (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

(PS4) Earth Defense Force: World Brothers (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts III (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

(PS4) Oddworld Soulstorm – Enhanced Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Onee Chanbara Origin (PS4)

(PS4) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) The Gardens Between (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (PS4)

(PS4) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Tom Clancy’s The Division (PS4)

(PS4) What Remains of Edith Finch (PS4)

Di seguito, invece, troverete i capitoli di Ratchet & Clank disponibili gratuitamente solo per gli utenti iscritti a Premium, proposti nelle loro versioni per PS3:

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di novembre 2022

Ratchet & Clank | PS3

| PS3 Ratchet & Clank 2: Fuoco a volontà | PS3

| PS3 Ratchet & Clank 3 | PS3

| PS3 Ratchet: Gladiator | PS3

| PS3 Ratchet & Clank: Armi di distruzione | PS3

Tutti gli omaggi che vi abbiamo elencato sono disponibili da questo momento su PlayStation Plus: non dovrete fare altro che accedere all’apposito catalogo ufficiale sulle vostre console per iniziare a divertirvi con questi grandi titoli.

Sfortunatamente, proprio oggi sono stati rimossi anche 6 giochi gratis dai servizi in abbonamento: se dovessero essere svelati ulteriori addii al servizio, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.