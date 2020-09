PlayStation Plus: doppi sconti con Red Dead, Star Wars, Assassin’s Creed

Sony ha rilanciato la sua offerta Doppi sconti per gli abbonati a PlayStation Plus, e potete approfittarne subito su PlayStation Store.

Non è ancora arrivato l’annuncio formale su PlayStation Blog ma in questo momento la promo è già partita.

Come rivelato dalla versione online del negozio, in saldo figurano alcuni dei migliori giochi multipiattaforma della generazione per PS4.

Tra questi spiccano Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Assassin’s Creed Odyssey, Spyro Reignited Trilogy, Snowrunner, Crash Team Racing Nitro-Fueled, The Outer Worlds e Star Wars Jedi: Fallen Order.

Non mancano chicche a prezzi stracciati come No Man’s Sky, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, World War Z, Ancestors: The Humankind Odyssey, Dishonored 2, Kingdom Come Deliverance e A Plague Tale: Innocence.

I Doppi sconti saranno validi da oggi 16 settembre fino all’1 ottobre, per cui avete tempo per scegliere con cura il vostro prossimo titolo per PS4.

PlayStation Plus è invece al giro di boa del suo mese di settembre, avendo presentato i nuovi titoli gratuiti per gli abbonati e mancando già un paio di settimane ai prossimi.

Le cose vanno splendidamente per la piattaforma, che ha recentemente infranto il record di download con un nuovo e inaspettato gioco.