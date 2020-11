PlayStation Plus, come cambierà su PS5? Sony: ci saranno sempre i giochi mensili

L’arrivo della next-gen spesso cambia le carte in tavola del mondo dei videogiochi, ma non sarà questo il caso di PlayStation Plus con PlayStation 5. Sappiamo, infatti, che i giocatori abbonati avranno diritto a una collezione di giochi a cui accedere on demand, a loro riservata, ma cosa ne sarà dei vecchi benefici che avevamo sull’attuale generazione, come i giochi mensili?

Attraverso le FAQ ufficiali pubblicate da Sony su PlayStation Blog, apprendiamo che non dobbiamo aspettarci sconvolgimenti, da questo punto di vista. La compagnia giapponese ha infatti assicurato che continueremo a ricevere dei giochi gratuiti per PS4 ogni mese (almeno due, nello specifico), e l’obiettivo per il futuro è includere anche dei giochi PS5.

La PlayStation Plus offrirà una selezione di giochi sempre accessibili

Dalle FAQ di Sony:

Tutti i membri di PlayStation Plus continueranno a ricevere almeno due fantastici giochi per PS4 ogni mese. Il nostro obiettivo è aggiungere regolarmente giochi per PS5 alla selezione di giochi mensili.

Ovviamente sarà necessario che siano disponibili abbastanza giochi PS5, prima che Sony possa offrirne alcuni nel suo programma mensile per gli abbonati. Nel frattempo, grazie alla retrocompatibilità i giocatori potranno vivere i titoli mensili PS4 direttamente sulla console next-gen, quindi non sarà necessario avere ancora una PlayStation 4 per approfittare delle proposte.

Per tutti i dettagli su PlayStation 5 e le sue funzionalità vi raccomandiamo la nostra video recensione.