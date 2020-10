PlayStation Plus, aumento in arrivo? Sony cambia le norme sul preavviso

Sony ha appena cambiato le norme sul preavviso dovuto ai giocatori per quanto riguarda i cambi di prezzo su PlayStation Plus.

Questo potrebbe essere il preludio ad un nuovo aumento dei prezzi degli abbonamenti al servizio premium di PlayStation, nella peggiore delle ipotesi.

Un’ipotesi che, comunque, non pare troppo vicina, a detta dell’analista Daniel Ahmad, che riferisce come non ci siano programmi in tal senso ad oggi.

Sony says it will now provide a minimum of 60 days notice if it plans to change the price of PS+ or PS Now subscriptions (In the EU at least)

Subscribers will be able to cancel before the price change takes effect

There is no planned price change atm https://t.co/Olzq8eNZ8s pic.twitter.com/bpoO85mjL1

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 7, 2020