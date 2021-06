PlayStation, nuovo evento in estate? Ci sarebbe un big PS5

Sony non parteciperà ufficialmente all’E3 2021, ma stando alle ultime indiscrezioni avrebbe comunque in mente di preparare un evento durante l’estate dedicato a God of War Ragnarok.

La presentazione sarebbe dunque molto simile allo State of Play svolto in occasione del sequel di Horizon Zero Dawn, interamente dedicato a mostrare dettagliatamente la prossima esclusiva.

Una mossa che si è rivelata vincente per PlayStation, considerando che in pochissimo tempo è diventato lo State of Play più visto di sempre.

L’indiscrezione sul prossimo evento PS5 è rimbalzata in seguito alla conferma di Sony sulla natura cross-gen di God of War Ragnarok, recentemente rivelato anche su PS4 insieme a Gran Turismo 7.

PlayStation starebbe lavorando ad un evento dedicato a God of War Ragnarok durante l'estate.

Sul noto forum videoludico ResetEra l’utente Ashhong, recentemente confermato come insider dagli amministratori, aveva infatti menzionato poco prima che arrivasse l’annuncio ufficiale di Sony che God of War Ragnarok era appunto in uscita anche su PS4.

In un ulteriore post, datato 26 maggio 2021, aveva anche rivelato come PlayStation stesse preparando «al 100%» una qualche sorta di evento o presentazione per l’estate.

L’insider non è certo della data ufficiale, ma rivela che è «molto probabilmente» avverrà a giugno, approfittando dunque del mese attuale in cui si svolgerà l’E3 2021.

Secondo Asshong sarà anche l’occasione giusta per vedere in azione Kratos e Atreus nella loro prossima avventura:

«So per certo che stanno lavorando sul trailer di God of War [per la presentazione]».

Se anche questo reveal dovesse rivelarsi esatto, i fan PlayStation potrebbero dunque godersi una nuova presentazione di Sony a tema God of War Ragnarok, che potrebbe arrivare addirittura questo mese stesso.

In attesa di conferme ufficiali, vi invitiamo a prendere questo rumor con le dovute precauzioni: come sempre vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.

In occasione dell’annuncio della natura cross-gen di God of War Ragnarok, è stato confermato anche il rinvio del lancio al 2022, che per la verità era già nell’aria da diverso tempo.

Un’analisi di un noto portale britannico ha rivelato che il sequel del capitolo PS4 era sempre stato inteso da Sony come un titolo cross-gen, a differenza di Gran Turismo 7 che inizialmente era previsto solo su PS5.

God of War Ragnarok si è anche reso recentemente protagonista di un curioso errore da parte di Sony, che ha utilizzato un logo non ufficiale creato dai fan durante una presentazione ufficiale.