PlayStation Now, leak “svela” i giochi di luglio? C’è un’esclusiva

Non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale per i titoli PlayStation Now che arriveranno nel mese di luglio, ma i nuovi arrivi potrebbero essere già stati anticipati, probabilmente per errore.

Una campagna pubblicitaria di PlayStation, in seguito rimossa dagli account ufficiali, per promuovere PS Now ha infatti mostrato diversi videogiochi che non sono ancora disponibili sul servizio.

Si tratterebbe di un altro mese importante per gli iscritti al servizio di Sony, dato che a giugno era arrivato uno dei giochi di ruolo più amati della scorsa generazione.

L’abbonamento rappresenta anche l’unico modo per poter usufruire su PC di alcune esclusive PlayStation: tra queste c’è Bloodborne, diventato presto il titolo più giocato sul servizio.

Sul forum Reddit dedicato a PlayStation Now gli utenti hanno però segnalato che la nuova pubblicità diffusa sui social, evidentemente per errore, ha svelato che arriverà una nuova esclusiva di spessore.

Si tratta di God of War, l’ultima avventura di Kratos già inizialmente presente sul servizio, ma che a quanto pare sarebbe pronta a tornare a breve.

Non sarebbe però l’unica novità di spessore: il leak avrebbe svelato anche l’arrivo di Red Dead Redemption 2, il capolavoro open world western di Rockstar Games.

Tra gli altri titoli in arrivo si segnalano anche gli apprezzati Nioh 2, Judgment e Moving Out: lo screenshot che potete vedere qui sotto mostra anche Team Sonic Racing, ma il gioco di corsa arcade era già disponibile sul servizio.

La pubblicità mostra anche quando lasceranno il servizio alcuni titoli: Red Dead Redemption 2 sarà disponibile fino all’1 novembre 2021, mentre Judgment, l’apprezzato spin-off di Yakuza, lascerà il servizio un mese prima, più precisamente il 4 ottobre 2021.

Se questo leak venisse confermato ufficialmente, gli abbonati a PlayStation Now potranno dunque godere di alcuni dei titoli più amati per il prossimo mese: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sulla vicenda.

Ricordiamo che recentemente il servizio è stato migliorando, portando la risoluzione dai 720p iniziali al full HD in 1080p.

Tuttavia, i nuovi giochi resi disponibili non dovrebbero essere muniti dell’upgrade next-gen, proprio come accaduto in occasione del lancio di Marvel’s Avengers e Borderlands 3.

In un nostro speciale avevamo provato a fare il punto sul servizio in abbonamento, sottolineando come fosse indietro a PlayStation Plus e, per questo, non sarebbe da considerarsi lo sfidante di Xbox Game Pass: se Sony dovesse continuare ad investire fortemente sul servizio, le cose potrebbero però cambiare.