PlayStation non vuole cambiare Bungie: pronta una cifra fuori di testa

PlayStation sta dimostrando di voler puntare fortemente su tutto il team Bungie: l’acquisizione aveva infatti l’intento principale di assicurarsi di poter collaborare con tutti i suoi dipendenti e sfruttare le loro grandi conoscenze nel settore.

Bungie è infatti una delle software house più esperte nella realizzazione dei Games As A Service e nel supporto a lungo termine dei suoi videogiochi, come ha già avuto modo di dimostrare con il successo di Destiny 2.

Sony non ha infatti mai voluto nascondere che sono state proprio le loro conoscenze la base dell’acquisizione: si tratta di settori nei quali la casa di PlayStation vuole iniziare a investire il prima possibile.

E non può essere un caso che, solo poche ore dopo questa maxi operazione di mercato, Sony abbia già svelato di voler lanciare 10 giochi live service entro il 2026: il contributo di Bungie sarà fondamentale per la loro realizzazione.

Proprio per questo motivo, sembra che Sony stia facendo tutto il possibile per assicurarsi che l’acquisizione non porti alcun malumore all’interno della compagnia: la casa di PlayStation vuole assicurarsi che il team rimanga intatto.

Come segnalato nell’ultimo rapporto finanziario di fine trimestre (via TweakTown), sembra infatti che un terzo dei 3.6 miliardi spesi da PlayStation per l’acquisizione servirà unicamente per offrire incentivi ai dipendenti di Bungie di restare all’interno della compagnia.

Questo significa che per i soli sviluppatori Sony starebbe stanziando ben 1.2 miliardi di dollari: una cifra apparentemente fuori di testa, ma che servirà per i piani a lungo termine e per ricompensare il lavoro dei suoi dipendenti.

I 2.4 miliardi rimanenti verrebbero invece versati per acquisire direttamente le azioni private di Bungie, portando così la cifra complessiva ai 3.6 miliardi complessivi precedentemente dichiarati.

La grande quantità di denaro che Sony è pronta a investire sta dunque facendo emergere ulteriormente quanto PlayStation creda fortemente nelle loro conoscenze e nel lavoro svolto fino a questo momento con Destiny 2.

Pare inoltre che questa collaborazione non rimarrà confinata ai soli videogiochi: presto le IP di Bungie potrebbero diventare anche dei film prodotti da Sony Pictures.