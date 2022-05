PlayStation non si ferma più e prepara nuove acquisizioni: “Dobbiamo migliorare”

Le ultime operazioni di mercato hanno reso evidente un aspetto fondamentale della strategia di Sony: PlayStation rappresenta un marchio estremamente importante che non deve smettere di crescere.

Le acquisizioni non sono infatti mai avvenute per puro caso, ma per migliorarsi in ogni possibile area videoludica: lo dimostra anche l’ingresso di Bungie, che grazie alla sua esperienza con giochi come Destiny 2 (potete recuperare la Collezione Leggendaria su Amazon) saranno in grado di fornire un supporto fondamentale per i Games As A Service.

E le operazioni non sembrano essere finite qui: del resto, solo nelle scorse settimane è stato svelato come PlayStation fosse alla ricerca di una figura molto importante per monitorare potenziali acquisizioni.

Se in precedenza questo poteva apparire semplicemente come un indizio, nelle scorse ore è arrivata una nuova conferma: Sony ha annunciato di essere ancora alla ricerca di nuovi partner da aggiungere ai PlayStation Studios.

Sony Interactive Entertainment ha infatti svolto a Tokyo l’ultimo Corporate Strategy Meeting (via Twinfinite), in cui il CEO Kenichiro Yoshida e il CFO Hiroki Totoki hanno avuto modo di parlare delle prossime operazioni in arrivo.

Hiroki Totoki in particolare ha sottolineato che la qualità e lo sviluppo degli studi first-party «devono essere migliorati» e che ciò rappresenta uno degli elementi più importanti della strategia di PlayStation a lungo termine.

Per questo motivo, l’azienda intende continuare a controllare e discutere tutte le potenziali idee per nuove acquisizioni, qualora emergessero ulteriori opportunità di mercato interessanti.

Kenichiro Yoshida ha comunque sottolineato che i nuovi ingressi devono avere sempre la possibilità di poter offrire un valore aggiunto ai giocatori e ai loro stessi creatori: la prospettiva chiave è infatti quella di scoprire se PlayStation «possa contribuire o meno» alla crescita di tale studio.

Bungie è stato utilizzato anche come esempio nel corso dello stesso Corporate Strategy Meeting, confermando la volontà di rilasciare 10 giochi live service entro il 2026 e di voler imparare da loro.

Ricordiamo in ogni caso che l’ingresso di Bungie non è ancora stato finalizzato: l’acquisizione è infatti entrata nel mirino della rigida FTC.

L’indagine non sembra però aver preoccupato minimante Sony, che si è addirittura sbilanciata e ha sottolineato che l’operazione sarà ufficializzata entro la fine dell’anno.