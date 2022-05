PlayStation non si ferma con le acquisizioni, c’è un nuovo indizio

Siamo ormai abituati a vedere numerose acquisizioni nel mondo dei videogiochi, e PlayStation ha fatto sicuramente la sua parte di manovre.

La casa nipponica ha incrementato la forza lavoro dei propri studi interni, per affiancare tanti altri videogiochi alle sue punte di diamante come Horizon Forbidden West, che potete recuperare su Amazon.

Tra le acquisizioni più grandi degli ultimi tempi c’è quella di Bungie, che è entrata nell’ecosistema di PlayStation per una cifra esorbitante.

Ma non vanno dimenticati sicuramente gli autori del remake di Demon’s Souls, che sono entrati all’interno dei PlayStation Studios.

Le manovre finanziarie di questo tipo richiedono accordi sempre più importanti, per non parlare banalmente della gestione delle somme di denaro che emergono.

Questo deve averlo capito di recente PlayStation perché, come riporta PlayStation Lifestyle, l’azienda sta facendo delle assunzioni mirate a trovare figure che si dedichino solo a queste vicende.

Sony sta cercando un direttore dello sviluppo aziendale, il cui ruolo sarà quello di identificare delle opportunità per altre acquisizioni da parte di PlayStation.

Sony Interactive Entertainment (@PlayStation) is seeking a Director, Corporate Development to be responsible for identifying inorganic growth opportunities through acquisitions, investments or joint ventures, attractive M&A and investment opportunities

> https://t.co/1GA7zkswbC pic.twitter.com/t3lgypADDx

— Roberto Serrano' ☮️ | (@geronimo_73_) May 2, 2022