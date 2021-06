PlayStation ingaggia un ex Obsidian (e avrà un ruolo molto importante)

PlayStation ha appena ingaggiato Justin E. Bell, ex Obsidian Entertainment, per un incarico molto importante.

Bell, che ha lavorato come ultimo gioco a The Outer Worlds, ha dato l’annuncio sui social, fornendo tutti i dettagli al riguardo.

Come comunicato da lui stesso, il suo prossimo incarico sarà da Supervising Sound Designer all’interno di PlayStation Studios.

Il tecnico non ha nascosto la propria soddisfazione per questo achievement, parlando di sogno che diventa realtà.

I've always wanted to work for PlayStation…

So it's surreal to announce my new role @PlayStation Studios as a Supervising Sound Designer!

Dreams come true folks. What a privilege to join this amazing crew pic.twitter.com/qFUvLtobr8

— Justin E. Bell (@sonic_presence) June 21, 2021