Xbox ingaggia la creatrice di Portal: ecco di cosa si occuperà

Microsoft ha annunciato di aver ingaggiato la creatrice di Portal Kim Swift, svelando il suo ruolo nel team Xbox.

Swift ha lavorato di recente come level design director per la modalità storia di Star Wars Battlefront II, ma il suo curriculum è sterminato.

L’ultimo impiego è stato presso Stadia, dove ha supervisionato il design per i progetti second-party e ha curato un team sperimentale di R&D per i first-party.

Inoltre, è stata team lead e designer unica di Portal, level designer/environment artist/technical designer di Left 4 Dead e Left 4 Dead 2, e creative director di Quantum Conundrum.

Our team focuses on three pillars in our games: Community, Innovation and Inclusivity. Today, @K2TheSwift joins us in XGS Publishing to accelerate our Innovation and collaborate with independent studios to build games for the cloud.

