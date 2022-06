PlayStation conferma il ritorno di un classico PS1, con un leak dallo Store

PlayStation ha dalla sua tantissime serie di videogiochi diventati cult che potrebbero tornare, e forse abbiamo il nome del prossimo titolo PS1 che farà ritorno.

Giusto qualche tempo fa è tornato anche Chrono Cross: The Radical Dreamers, in una edizione rivista e corretta che potete trovare anche su Amazon in digital download.

Altri saranno disponibili anche all’interno del nuovo PlayStation Plus, in una lista di classici che ha già fatto discutere.

Uno di questi è stato anche venduto ad una cifra assurda ma, per fortuna, era solo un errore che è stato risolto molto velocemente.

Qualche tempo fa era saltata fuori una indiscrezione riguardo il ritorno di Tactics Ogre, tra i videogiochi più amati dell’epoca PlayStation.

Square Enix aveva lasciato correre sul Web qualcosa chiamato Tactics Ogre: Reborn, una probabile versione rimasterizzata o remake di qualche tipo.

Come riporta Gamespot ora è arrivata una seconda conferma, in un certo senso, perché sul PlayStation Store è apparsa proprio la pagina dedicata al gioco.

È abbastanza chiaro che il titolo sia destinato a PlayStation 4, visto che tra le caratteristiche definite nella pagina c’è la compatibilità con le funzionalità di DualShock 4.

La pagina per altro è stata rimossa dopo che le immagini hanno cominciato a girare, una conferma abbastanza importante sul fatto che il progetto esista.

Tactics Ogre è il cugino di Final Fantasy Tactics, entrambi si sono ispirati per quanto riguarda il gameplay e l’estetica generale, ed il franchise è inattivo dal 2011 con il remake di Tactics Ogre: Let Us Cling Together su PSP.

Il rumor di qualche tempo fa è stato quindi confermato, in un certo senso, anche se manca ovviamente l’annuncio ufficiale da parte di Square Enix.

Nell’attesa potete godervi Triangle Strategy su Nintendo Switch, un titolo che prende moltissimo dal gioco di ruolo tattico di Square Enix.