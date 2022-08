PlayStation annuncia una nuova divisione, ed è molto ambiziosa

Il mercato dei videogiochi è in fermento come non mai e, dopo l’acquisizione annunciata qualche ora fa, PlayStation svela anche una nuova divisione.

Dopo gli ormai celebri Studios, che sfornano titoli come Ghost of Tsushima, l'azienda nipponica sta cercando di allargarsi in molti altri settori.

Ci sono anche gli studi cinematografici, con i quali PlayStation sta portando le sue IP al cinema, con tanti progetti tra cui alcuni che hanno raggiunto di recente la fine delle riprese.

La recente acquisizione riguarda invece un team di sviluppo molto particolare, che sta già lavorando ad una IP esistente in un settore inedito.

Poco fa, infatti, Savage Game Studios è stata inglobata proprio all’interno di PlayStation, ma c’è di più.

Il Co-CEO del team mobile che da oggi fa ufficialmente parte di PS Studios ha ammesso che si tratta di una grande opportunità, non solo perché Sony rispetta la loro visione su come operare al meglio e avere successo, ma anche e soprattutto perché ciò permetterà loro di accedere al grande catalogo di IP PlayStation.

L’intenzione della casa di PlayStation appare dunque chiara: l’ingresso di Savage Game Studios consentirà di realizzare ben presto possibili spin-off mobile basati su franchise di successo, pur non avendo attualmente dichiarato quali sono i loro prossimi impegni.

Contestualmente, come rivela Polygon, PlayStation creerà una divisione apposita per i futuri videogiochi mobile prodotti.

Savage Game Studios farà parte di una nuova divisione PlayStation Studios Mobile, che opererà indipendentemente dallo sviluppo della console e si concentrerà su esperienze “innovative e in movimento” basate su IP PlayStation nuove ed esistenti.

Si tratta d’altronde di un mercato in grandissima espansione, come dimostrano i guadagni di altre aziende come Activision che danno senso all’investimento in quel settore.

Curiosamente, di recente abbiamo scoperto anche un videogioco mobile che omaggia The Last of Us, a modo suo in ogni caso.