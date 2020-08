PlayStation: altre esclusive in arrivo su PC? Molto probabile

L’uscita di Death Stranding e Horizon: New Dawn hanno dimostrato che il PC è una macchina in grado di accogliere un gran numero di titolo precedentemente disponibili in esclusiva su piattaforma PlayStation. E a quanto pare, sia il gioco di Kojima Productions che l’opera open world di Guerrilla saranno solo i primi di una lunga lista.

Sembra infatti che Sony abbia in mente di continuerà a portare su personal computer alcuni giochi esclusivi, non più legati a doppio filo alla console di riferimento.

Aloy, la protagonista di Horizon.

Il messaggio corporate di Sony apparso anche sul forum ResetEra è infatti piuttosto chiaro. Nel testo leggiamo infatti che la compagnia ha in mente di migliorare ancora di più la strategia comunicativa, rendendola in un certo senso ancora più “aggressiva”:

SIE ha l’obiettivo di ottenere una forte crescita dei ricavi accelerando il circolo creato dalla piattaforma PlayStation. Ciò comporta l’aumento degli utenti attivi e del tempo di gioco, il miglioramento dei servizi di rete e il rafforzamento dei contenuti legati alle singole IP, così che i consumatori scelgano PlayStation come piattaforma di riferimento.

Ecco, quindi, il passaggio relativo alla questione PC: «I risultati ai quali stiamo puntando includono la crescita degli utenti attivi, oltre a una maggiore fidelizzazione dell’utenza e un ciclo di conversione economica più veloce, da cui ci aspettiamo un flusso di moneta maggiore. Cercheremo anche di capire come espandere i nostri titoli first party su PC, con il fine di avere una maggiore profitto.»

Sony sembra quindi avere le idee davvero molto chiare circa il modus operandi da applicare in vista della prossima generazione.

Dobbiamo quindi aspettarci che anche le prossime esclusive PS5 diventino in futuro giochi per PC? Molto probabilmente sì, sebbene al momento manchino ovviamente tutte le conferme del caso (e, soprattutto, i titoli).

Non ci resta che attendere l’uscita di PS5 a fine anno (in data da destinarsi) per scoprirne di più.