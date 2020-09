PlayStation 5, spuntano altre copertine

Mentre la next-gen comincia a prendere sempre più forma, complice una Microsoft che ha passato ventiquattro ore scatenata con gli annunci di tutti i dettagli su Xbox Series X e Xbox Series S, anche PlayStation 5 è sempre nei pensieri degli appassionati, nell’attesa che Sony ne sveli prezzo e data di lancio.

Nel frattempo, come vi abbiamo riferito qualche ora fa, stanno emergendo in Rete le copertine di alcuni videogiochi attesi proprio su PS5 e, mentre alcune sono placeholder – come nel caso di quella di Demon’s Souls – altre non recano questa etichetta, lasciando quindi supporre che ci troviamo di fronte all’artwork finale che vedremo negli scaffali.

Parliamo, nel caso specifico, di Returnal, il videogioco firmato dalla finlandese Housemarque, sulla cover del quale manca invece l’indicazione per l’età ideale per la sua fruizione. L’altra cover che non viene indicata come temporanea dai retail che l’hanno pubblicata è quella di SackBoy: A Big Adventure, la prossima avventura dedicata alle adorabili creature di Media Molecule – sebbene questo artwork manchi anche dei riferimenti a software house e publisher.

Sono emerse in rete anche le copertine di Gran Turismo 7 (in questo caso decisamente placeholder, vista l’immagine generica che rimanda alla saga) e di Destruction All-Stars, che in entrambi i casi mostrano l’indicazione dell’artwork ancora work-in-progress. Ve le mostriamo di seguito, per placare la vostra curiosità!

Vi ricordiamo che in precedenza erano già state confermate altre copertine, come quelle di Assassin’s Creed Valhalla o quella di Spider-Man: Miles Morales. Rimanete con noi in attesa di ulteriori dettagli direttamente da Sony, che sarebbe vicina all’apertura delle prenotazioni.