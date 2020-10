PlayStation 5 sarà battuta da Nintendo Switch a Natale, per gli analisti

Secondo gli analisti di NPD Group, la casa che rileva le vendite dei videogiochi negli Stati Uniti, PlayStation 5 e Xbox Series X saranno battute da Nintendo Switch nella stagione natalizia.

Come spiegato dalla firma americana, le due console next-gen figureranno bene in termini di vendite fin da subito, ma saranno problematiche da trovare in giro e questo favorirà un prodotto forte come Switch già ampiamente riconosciuto dal mercato.

«Switch sarà un oggetto caldo per i regali di Natale, con più case che prenderanno molteplici Switch nel quarto trimestre», si legge nel report di NPD Group.

«La mancanza di inventario disponibile per le nuove PlayStation e Xbox lasceranno Switch come un’opzione disponibile dal forte appeal (sebbene anch’essa potrebbe essere difficile da trovare)».

Quanto a PlayStation 5 e Xbox Series X, NPD Group ritiene che le due console «dovrebbero essere tra i regali di natale più caldi del 2020».

Il problema sarà che «le unità saranno difficili da trovare con una forte domanda continuata nel 2021», per cui “l’emergenza” vissuta all’apertura dei pre-order non dovrebbe rientrare troppo a breve.

Un’ipotesi che, ai nostri microfoni, GameStop Italia ha allontanato il più possibile visto la promessa di nuove unità in arrivo per la fine dell’anno.

La realizzazione di partnership come quella con Burger King dovrebbe aiutare Sony a spargere ulteriormente la voce, e rendere ancora di più PlayStation 5 un prodotto desiderato dalle masse.

Chissà che non sia anche questo un modo per provare a tenere dietro la concorrenza di una console fortemente piazzata sul mercato come Switch.