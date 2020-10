PlayStation 5, non è finita qui: aspettatevi “info approfondite presto”

Quando manca un mese al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, sono ancora diversi i nodi da sciogliere in chiave next-gen.

Sony, che tra le due contendenti era forse quella che più aveva da svelare della sua strategia, ha finalmente sciolto le riserve sulla retrocompatibilità la scorsa settimana.

Contestualmente, ha cominciato a mostrare gli interni della console e spiegare il perché di alcune scelte discutibili, come le dimensioni piuttosto estese di PS5.

A detta di Daniel Ahmad, ben informato analista di Niko Partners, questo non sarebbe però che l’inizio, cui seguiranno a breve altri approfondimenti.

With one month to go before next gen consoles launch, we should start to see more in depth info start to drop soon.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 15, 2020