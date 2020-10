PlayStation 5, i giocatori “saranno sorpresi” per Digital Foundry

In una lunga diretta, Digital Foundry ha sottolineato come, in base alle informazioni in suo possesso, i giocatori «saranno sorpresi» da PlayStation 5 quando arriverà nelle loro mani.

L’etichetta tech inglese non ha ancora potuto testare la console next-gen di Sony ma ha parlato con alcuni sviluppatori che non hanno fatto mistero della cosa.

«Non abbiamo avuto hands on con PS5 per il momento ma già parlando con gli sviluppatori…», ha premesso John Linneman di Digital Foundry.

«Penso che la gente sarà sorpresa in un senso buono. Ho sentito alcune cose buone riguardo a PS5», ha aggiunto.

Per ora non ci è dato sapere a cosa si riferiscano gli sviluppatori ma non è di certo la prima voce di un endorsement da parte dell’industria per PlayStation 5.

In particolare è stato elogiato in lungo e in largo l’SSD con cui è equipaggiata la piattaforma, che gode di una velocità senza eguali neppure nella concorrenza.

Sony stessa ha riferito di un grande entusiasmo nella community dello sviluppo in reazione alla presentazione della console e dei dev kit.

Tuttavia, non sembrano solo rose e fiori, dal momento che rumor puntano anche a problemi legati alle performance della piattaforma.