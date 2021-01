Più acquisti più risparmi: torna Amazon Super!

Il noto store online Amazon ha lanciato una formidabile promozione nella quale più prodotti acquisterete e più risparmierete. L’iniziativa, che il gigante dell’e-commerce ha chiamato Amazon Super, si applica sui prodotti presenti nella pagina dedicata dove, acquistando almeno cinque articoli riceverete subito il 5% di sconto. A questa offerta partecipano davvero tantissimi articoli appartenenti a molti generi diversi, sebbene, in ogni caso, si tratta di prodotti utili per vita di tutti i giorni, a partire dagli alimenti, bevande, l’igiene e la cura della persona, per finire con le pulizie, la cancelleria e cibi per animali domestici.

Vi riportiamo i termini e condizioni dell’0fferta Amazon Super:

Acquistando in un unico ordine almeno 5 prodotti (uguali o diversi) oggetto della offerta “Amazon Super” (l’“Offerta”), verrà applicato uno sconto immediato del 5% sul totale dell’ordine. L’Offerta si applica esclusivamente alla selezione di prodotti disponibili in questa pagina. La selezione dei prodotti potrà essere aggiornata quotidianamente. Per beneficiare dell’Offerta è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata. Nel riepilogo dell’ordine verrà visualizzato il messaggio di conferma dell’avvenuta applicazione dell’Offerta. L’Offerta è valida unicamente per ordini effettuati su Amazon.it in relazione ai prodotti venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi i prodotti commercializzati da venditori terzi sulla piattaforma Marketplace e i Warehouse Deals Amazon. In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno o più degli articoli inclusi nell’Offerta, Amazon si riserva il diritto di trattenere dall’importo rimborsato un ammontare pari allo sconto ricevuto. Amazon si riserva altresì il diritto di modificare, sospendere o terminare l’Offerta in qualsiasi momento senza preavviso. Si applicano le Condizioni Generali di Uso e di Vendita di Amazon.it.

Gli articoli coinvolti in questa super promozione di Amazon sono davvero molti, per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa all’offerta in modo da poter trovare quella più in linea con le vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi sfogliare le tantissime promozioni su Amazon, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

