Piantatela di creare personaggi noiosi in Baldur’s Gate 3: ve lo chiede Larian

Immaginate di aver aspettato per anni l’arrivo di Baldur’s Gate 3. Immaginate di trovarvi finalmente al cospetto del tanto atteso nuovo adattamento videoludico di Dungeons & Dragons, e immaginate di essere alle prese con l’editor del personaggio. Immaginate, adesso, di avere a disposizione tantissime razze, specificità e perfino particolarità di ogni genere — dalle corna agli occhi da demone. Ecco, immaginate di ignorarle tutte per creare un anonimo tizio che vagherà per i Forgotten Realm.

E ora smettete di immaginare, perché a quanto pare è proprio quello che è successo. Nel suo aggiornamento post-lancio dedicato al gioco, Larian Studios ha fatto sapere di aver messo insieme dei dati statistici che hanno raccolto i dettagli in merito alle scelte operate dai giocatori nell’editor del personaggio. In questo modo, è stato creato un protagonista che mette insieme tutte le opzioni più selezionate, nei diversi campi, dai giocatori di Baldur’s Gate 3. Il risultato? Un eroe che pare essere abbastanza… ordinario? Giudicate voi nell’immagine di seguito.

Videogiocatori, abbiamo più fantasia di così, su

«Complimenti, praticamente avete creato l’abitante standard del Vault [il riferimento è alla serie Fallout, ndr]. Che diavolo, ragazzi! Vi abbiamo dato occhi da demone, corna, perfino code! Siamo assolutamente delusi. Fate follie. Abbiamo lavorato duramente su questo editor» è stato il commento di Larian, che scherzando sulla somiglianza dell’eroe-medio con il modello standard dell’abitante del Vault invita i giocatori a sbizzarrirsi un po’ di più.

Ad accompagnare questa notizia c’è anche un’altra curiosità: per scherzo, infatti, Larian aveva chiesto ai fan di spedirle una RTX 3080, perché non era riuscita a procurarsene una a causa delle poche scorte arrivate ai rivenditori. «Questo ci ha impedito di testare internamente il gioco su quelle GPU, ma ora abbiamo risolto» ha spiegato il team.

Il risultato? All’appello scherzoso molti giocatori hanno risposto seriamente: «diversi di voi ci hanno contattato con sincere richieste di dettagli su come farci avere la GPU. È una cosa dolcissima, grazie per quei messaggi. Tenete le schede, sono vostre! E poi, se le deste via, come fareste a giocare a Baldur’s Gate 3?».

Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è disponibile su PC, Mac e Stadia in accesso anticipato. Il nostro Daniele si è immerso pienamente nell’avventura, fornendovi le prime impressioni sul gioco — ancora lontano dall’avere una build definitiva. Poche ore fa, invece, ha debuttato sul nostro canale Twitch il nostro nuovo formato VenerD&D, dove Valentino gioca al titolo in vostra compagnia, introducendo anche i neofiti all’universo di Dungeons & Dragons.