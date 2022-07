Diablo Immortal, un bug sta costando davvero carissimo ai giocatori

Diablo Immortal è uno dei titoli più discussi degli ultimi mesi, anche per alcuni problemi segnalati dai giocatori di tutto i mondo.

La serie (di cui trovate un artbook molto interessante su Amazon) è infatti approdata di recente su mobile e PC con uno spin-off che ha sicuramente portato a non poche polemiche.

Nella nostra recensione (in corso) vi abbiamo spiegato che Immortal non è in ogni caso un gioco da buttare, sebbene la strada sia ancora lunga.

Ora, dopo essere sbarcato con successo in Cina, sembra proprio che un bug stia facendo andare su tutte le furie centinaia di giocatori.

Come riportato anche da GamesRadar, un bug del battle pass sta infatti costando ai giocatori moltissimi XP, nonostante il precedente hotfix di Blizzard fosse mirato proprio a risolvere il problema.

Secondo diversi utenti su Reddit, infatti, il gioco non starebbe ricompensando i giocatori con punti esperienza quando livellano il loro battle pass. Alcuni giocatori hanno infatti riferito di aver perso fino a 5 milioni di XP, ossia una vera e propria enormità-

Proprio ieri, Blizzard ha annunciato di aver rilasciato un hotfix per il problema riscontrato dai giocatori, promettendo anche di riconsegnare gli XP persi: a quanto pare, però, sono giunte decine di segnalazioni relative al fatto che il problema non è di fatto stato risolto.

«Ho perso tantissimi XP questa settimana, prima 3 milioni e poi 2», ha rivelato un giocatore abbastanza contrariato. Blizzard non ha ancora aggiornato la community circa una soluzione definitiva al problema, che ci auguriamo arrivi nelle prossime ore.

Del resto, alcune settimane fa il gioco era stato anche al centro di alcune bizzarre azioni di protesta da parte di vari giocatori.

Nonostante ciò, c’è qualcuno che invece considera Diablo Immortal addirittura perfetto, in mezzo al marasma di videogiocatori che invece non sembrano essere troppo felici del risultato finale.