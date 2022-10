PGA Tour 2K23 | Recensione – Ci facciamo strada tra uno swing e l’altro

Dopo uno stop durato un paio di anni, HB Studios e 2K tornano sul green con il nuovo PGA Tour 2K23. Il titolo, che già era stato apprezzato nel 2021, è pronto per rientrare in grande stile, con buone innovazioni dal punto di vista del gioco e ottime conferme in generale.

Tiger Woods torna in campo, ma non lo fa da solo: Michael Jordan e Stephen Curry sono pronti a sostenerlo. E possiamo dirvi fin da ora che il golf virtuale non è mai stato così divertente e così vicino alla realtà. Una migliore dinamica dello swing porta la simulazione a un livello superiore, garantendo una buona soddisfazione al termine di ogni colpo. La giusta combinazione di meteo, terreno, palline, bastoni e direzioni, ci permetterà di raggiungere livelli eccezionali in ogni partita.

Dunque, basta chiacchiere e scendiamo sul green con la nostra recensione di PGA Tour 2K23.

Siamo su NBA o su PGA Tour 2k23?

Il nuovo PGA Tour 2K23 (acquistabile direttamente su Amazon, per gli interessati) ci offre molti contenuti, non solo in termini di green da provare, ma anche di personaggi da utilizzare. Tante sono le proposte che HB Studios e 2K hanno pensato: oltre al fenomenale Tiger Wood, avremo l’opportunità di impersonare altri grandi nomi del golf, come Xander Schauffele, Justin Thomas, Will Zalatoris, Tony Finau, Rickie Fowler, Brooke Henderson, Jon Rahm, Collin Morikawa e Justin Rose.

Oltre alle grandi promesse di questo sport, però, troveremo anche giocatori famosi, come Stephen Curry o Michael Jordan. In questo modo, se possedete NBA 2K23, potrete prima rivivere le Jordan Challenge sul titolo di basket e poi rilassarvi con lo stesso Michael sul campo da golf. La fisionomia degli atleti è buona e ha subito grossi cambiamenti rispetto al passato, sebbene non abbia ancora raggiunto i livelli di altri titoli sportivi – come lo stesso NBA 2K23. In linea di massima, però, abbiamo delle animazioni ben studiate, che necessitano solo di qualche piccolo aggiustamento.

PGA Tour 2K23 offre circa venti campi da golf, con percorsi simili al capitolo precedente, ma con diverse migliorie dal punto di vista estetico. Purtroppo, però, anche se animazioni e personaggi hanno subito un buon upgrade, alcuni altri dettagli, come il pubblico, restano abbastanza approssimativi e non adatti a un titolo su PlayStation 5.

Due modi di effettuare lo swing

Un nuovo sistema di swing

PGA Tour 2K23 ha introdotto una serie di novità, tra cui un rinnovato sistema di swing. Sebbene il suo cugino e precursore avesse ereditato, dalla serie The Golf Club, un sistema basato sulle levette analogiche e ne avesse fatto il suo cavallo di battaglia, in questo nuovo titolo il team di HB Studios ha deciso di introdurre un nuovo sistema a “tre clic”.

Si tratta di un sistema alternativo, che si affianca al già collaudato controllo con levetta analogica. È un cambiamento abbastanza sostanzioso, che necessità di una buona dose di pazienza per essere appreso, ma che potrebbe dare soddisfazioni anche ai veterani della serie. La gestione con le levette, infatti, era stata ampliamente criticata perché non facilmente gestibile: era facile sbagliare un colpo, immettere troppa forza o una direzione non desiderata. La nuova soluzione proposta, invece, permette di avere un tiro più preciso e meglio controllato in tutte le sue forze.

Nello specifico, quello che il nuovo swing ci propone, è di premere tre volte il pulsante del pad, al fine di tenere sotto controllo differenti parametri. Premeremo una prima volta con rilascio per definire la potenza e altre due volte per definire angolo e caricamento del colpo stesso. Non aspettatevi miracoli, non è un sistema facile, ma è meno soggetto al caso.

Il tempismo è essenziale e una buona pratica vi consentirà di adeguare perfettamente tutti i parametri in gioco. Per chi non volesse adattarsi a questa novità, resta il classico sistema a levette, che è stato leggermente migliorato per una gestione molto più precisa.

Indipendentemente dal sistema scelto, ci saranno altri parametri da valutare e tenere sempre in considerazione. Scegliere il bastone giusto, il tipo di movimento, e l’area in cui andremo a colpire la pallina: tutto concorre a un buon colpo, pulito e preciso. Giocare a golf non è così semplice come si possa pensare e questo non è da dimenticare neppure nel gioco di HB Studios e 2K.

Personalizzazione del proprio avatar

In PGA Tour 2K23 non mancano le modalità

Una modalità che non deve mancare mai – e che, infatti, è presente anche in PGA Tour 2K23 – è la Carriera. Questa, rispetto al passato, presenta qualche piccola miglioria, ma resta sempre un punto saldo e ben strutturato.

Potremo avviare MyCareer da differenti livelli: Q-School, Korn Ferry Tour, Korn Ferry Tour Championship o PGA Tour. Qualunque sia la vostra base di partenza, però, il risultato non cambierà: dovrete migliorare il vostro alter ego, affrontando, campo dopo campo, tutti i vostri avversari. Il vostro personaggio è personalizzabile non solo nell’aspetto, ma anche in alcune importanti caratteristiche, come lo sviluppo degli archetipi. Avanzando guadagneremo punti che potranno essere investiti per il miglioramento delle abilità del nostro golfista.

Naturalmente, a corredo delle nostre abilità, ci sarà un’attrezzatura scelta che ci permetterà di guadagnare quelle piccolezze in più, al fine di raggiungere il massimo risultato. La selezione di bastoni e palline è davvero vasta ed è perfetta per trovare il giusto bilanciamento sul green. Oltre a questo, però, non manca la gestione di sponsorizzazioni e obiettivi e la possibilità di acquistare abbigliamento più o meno ricercato.

Anche sotto questo aspetto, troviamo una scelta piuttosto ampia, fatta di magliette, polo, scarpe e chi più ne ha più ne metta. Qualunque accessorio è acquistabile tramite i crediti guadagnati al superamento di ogni obiettivo. Esiste anche la possibilità di acquistare gli stessi attraverso soldi reali, ma non ci sembra che questo penalizzi troppo la conquista della valuta in-game.

Una sfida dopo l'altra

Non fermiamoci alla Carriera

Tra le novità di questo PGA Tour 2K23, troviamo l’interessante modalità Topgolf che ci permette di scendere in un campo di Las Vegas senza troppi pensieri. Saremo chiamati a colpire la pallina, come se ci trovassimo in un campo di pratica, cercando di soddisfare le varie richieste. Saranno presenti diversi bersagli e lo scopo sarà quello di colpire una decina di palle avvicinandoci il più possibile. La stessa modalità è praticabile online ed è perfetta per fare pratica.

Inoltre, non manca una sezione multiplayer online, all’interno della quale avremo la possibilità di sfidare i nostri amici, organizzando differenti partite e la modalità Società che non presenta troppe novità rispetto al passato. In questo caso si tratta sempre di un’esperienza online, che non ci permette grosse personalizzazioni, ma offre, comunque, una serie di buone opzioni.

Per finire, troviamo anche una sezione dedicata alla piena personalizzazione dei campi di gioco, per offrire un’esperienza unica e allettante. Sebbene, infatti, i campi messi a disposizione non siano troppi, all’interno di PGA Tour 2K23, è presenta una modalità Progettista, in cui potremo dare spazio alla creatività. Il Course Designer offerto è davvero ottimo e ricco e ci permette di creare le nostre 18 buche come le abbiamo sempre immaginate. Anche questo è un ottimo esercizio per creare percorsi alternativi e allenarsi con swing e attrezzature.

Tanta attrezzatura a disposizione

Da punto di vista tecnico, PGA Tour 2K23 non soffre di particolari problemi. Lo abbiamo giocato su PlayStation 5 e non abbiamo mai avuto crash improvvisi, cali di frame o qualunque altro genere di problematica. I colori sono belli da vedere e, come abbiamo accennato, anche le animazioni sono state riviste e migliorate.

L’aspetto generale non è malvagio, vediamo un buon miglioramento delle superfici d’acqua e un buon colpo d’occhio generale. Peccato per il pubblico che, invece, rimane curato in maniera davvero molto superficiale. Siamo, invece, rimasti molto soddisfatti dal commento tecnico, che è sempre stato preciso e accurato e piacevole da ascoltare – non esattamente uno standard, nel mondo dei videogiochi.

Versione recensita: PS5