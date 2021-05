Persona 5 Strikers e tanti altri giochi Koch Media con sconti sino al 33% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, giovedì 13 maggio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai giochi Koch Media, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare Persona 5 Strikers, che attualmente potete acquistarlo a soli 44,99€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 15€.

Come affermato dal nostro Nicolò Bicego nella recensione apparsa sulle pagine di Spaziogames, «Persona 5 Strikers riesce in due imprese tutt’altro che semplici: proporre una storia in grado di raccogliere l’eredità di Persona 5 ed un gameplay in grado di limare molti dei difetti “storici” del genere musou. Nonostante alcuni inciampi, ci sentiamo di consigliare il gioco a tutti gli appassionati di Persona 5, che troveranno qui un degno sequel dell’amato titolo».

Piuttosto interessante anche lo sconto applicato a Wasteland 3, proposto a soli 29,99€. Gioco di ruolo a squadre incentrato su una storia complessa, Wasteland 3 è il terzo capitolo di una serie che ha aperto la strada al genere post-apocalittico nei videogiochi.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

