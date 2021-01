“Persino a Football Manager non prendo la Juve”, così parlò Nainggolan

Radja Nainggolan è noto, oltre che per le sue gesta sportive che gli sono valse tra l’altro una semifinale di Champions League con la Roma, per la grande schiettezza e la rivalità con la Juventus.

In particolare, Nainggolan non ha mai negato le avance della dirigenza bianconera, ma ha sempre fatto sapere di averle rifiutate perché non ama vincere facile.

In un’intervista concessa a Rai Sport, la mezzala belga ha persino adoperato un’ardita similitudine tra le sue (forse inaspettatamente) raffinate abitudini videoludiche e la propria carriera.

«Io ho scelto di non andare con chi vinceva, la Juventus è stata la squadra più forte per un decennio e io a vincere con i più forti non mi diverto. Mi diverte sfidare i più forti», ha raccontato il centrocampista, ora al Cagliari dopo una parentesi sfortunata all’Inter.

«Pensa che sono così convinto di questa scelta che persino quando gioco a Football Manager non prendo mai le grandi», ha aggiunto, confermando la passione per i videogiochi (lo abbiamo incontrato di recente ad un torneo di Call of Duty Black Ops: Cold War organizzato per il lancio del titolo di Activision) ma andando probabilmente molto oltre il palato del giocatore casual.

«So che potrebbero dire che alla Juventus non mi hanno voluto, ma basta che chiedano ai loro dirigenti, ai loro direttori sportivi».

Insomma, un personaggio controverso e discusso del panorama calcistico, ma di certo non possiamo negare che… giochi di ruolo, mantenendo una grande coerenza sia nel rettangolo verde che una volta impugnati mouse e tastiera.

