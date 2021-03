PC Desktop MSI MEG Trident X con uno sconto di 700 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 24 marzo 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il PC desktop gaming MSI MEG TRIDENT X, che oggi potete portarvi a casa a soli 2.499€, rispetto ai 3.199€ di listino, per un risparmio reale di 700€. Si tratta di un potentissimo computer equipaggiato con il processore Intel Core i7-10700K, accompagnato da 16GB di RAM, SSD da 1 TB e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 2080 Super con 8GB di VRAM, ideale per spingere al massimo anche i giochi più moderni.

Lo chassis, dal design ricercato e ricco di dettagli illuminati, ha un volume di soli 10 litri, il che significa che occupa davvero poco spazio, nonostante la potenza dei suoi componenti interni, consentendovi di lasciare libera la vostra scrivania. La connessione ad Internet, nonché lo scambio di file di grosse dimensioni all’interno della vostra rete locale, è affidata alla scheda di rete 2,5Gb/s che, in combinazione con il software MSI Lan Manager, darà la giusta priorità alle vostre applicazioni in base alla latenza.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld