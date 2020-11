La nota catena Unieuro ha lanciato la promozione “Change Black Friday” che, fino al prossimo 10 novembre, consente di acquistare un gran numero di prodotti a prezzo scontato, anche a tasso zero in dieci rate.

Ad esempio, troviamo il bundle di Nintendo Switch Lite con una copia di Animal Crossing New Horizons a 259,99€, la console ideale per chi viaggia o è sempre in movimento, ma anche per chi ama starsene seduto o steso sul divano di casa in tutta comodità. A differenza della versione classica, Switch Lite è infatti una piattaforma portabile forte dell’interno parco titoli di Nintendo. Più leggera, più piccola e meno costosa.

Sono queste le caratteristiche base di Switch Lite, una console pensata per chi vuole tutto sacrificando pochissimo. I controlli sono infatti direttamente nella console e limitando l’ingresso USB esclusivamente allo scopo di ricarica, trasformando così l’oggetto in una vera e propria portatile più modesta nelle dimensioni ma assolutamente adatta a rappresentare il gaming “on the road”. In abbinamento troviamo una copia di Animal Crossing: New Horizons, uno dei titoli di maggior successo di quest’anno che saprà regalarvi tantissime ore di intrattenimento.

Se volete giocare alla grande con i vostri videogiochi preferiti, inoltre, potreste sfruttare l’occasione per acquistare l’ottima Smart TV Samsung QE55Q90TAT da 55″. Basata sulla tecnologia QLED, questa fantastica TV è in grado di raggiungere una luminosità superiore rispetto alle controparti OLED a discapito di un contrasto meno elevato. La TV offre un input lag particolarmente basso (circa 15ms) ed il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulle quattro porte con standard HDMI 2.1, con alcune opzioni aggiuntive proprio al mondo dei videogiocatori. Il sistema operativo installato è Tizen, uno dei migliori attualmente montati sulle TV e che supporta un vastissimo numero di app multimediali.

Partono le offerte del Black Friday di Unieuro – La nostra selezione