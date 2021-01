Partono i saldi EMP: abbigliamento scontato al 70%!

Sono iniziati i tanto attesi saldi invernali ed il noto store online EMP ha deciso, per l’occasione, di svendere migliaia di articoli d’abbigliamento originali con sconti fino al 70%! Un’occasione davvero eccezionale, che permetterà a molti di voi di poter ampliare (o rivoluzionare) il vostro guardaroba, complici i prezzi stracciati di EMP che, come da consuetudine, offre un campionario vasto e coloratissimo, con tanti prodotti su licenza dedicati a brand di musica, film, serie TV e gaming.

Del resto la scelta è vastissima, con molti articoli proposti con sconti davvero consistenti, come è ad esempio il caso della giacca di pelle Marvin Slim Fit LANTV, che viene proposta a soli 159,99€ invece degli originali 219,99€. Questa giacca attillata presenta una cerniera asimmetrica sulla parte anteriore che vi riparerà dalla pioggia, mentre le due tasche a filetto laterali hanno spazio per le chiavi e per qualsiasi altro oggetto di cui avrete bisogno mentre sei fuori.

Le tasche possono essere chiuse in modo sicuro con una resistente cerniera e, inoltre, le cerniere casual sulle maniche non solo creano un motivo interessante, ma possono essere anche aperte per far passare l’aria quando avrete troppo caldo. Infine, le ree tasche interne rifiniscono perfettamente la giacca di pelle.

Insomma, di occasioni da cogliere al volo ce ne sono parecchie, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata ai saldi invernali EMP, così da dare uno sguardo approfondito all’enorme catalogo del portale, ricordandovi che tali offerte potrebbero terminare nel giro di qualche giorno per poi ritornare a tempo debito, ecco perché il nostro consiglio è quello di non indugiare troppo.

La nostra selezione prodotti