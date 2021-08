Partecipa al concorso della Amazon Gaming Week e vinci fantastici premi!

In occasione della Amazon Gaming Week di cui vi abbiamo già svelato le offerte più imperdibili, Amazon ha indetto anche uno speciale concorso che vi permette di portare a casa dei fantastici premi.

Dal 25 al 31 agosto avete infatti la possibilità di partecipare all’estrazione per portare a casa premi come:

1 x Razer Viper Ultimate con livrea di Cyberpunk 2077

2 x Razer Orochi V2 Gaming Mouse

2 x Razer Opus Gaming Headset

2 x Razer Anzu Round L

1 x Razer Opus X Mercury Gaming Headset.

Ciascun partecipante, se estratto come vincitore, potrà portare a casa solo un premio. Per partecipare potete compilare il form presente alla pagina al link di seguito – ed è ovviamente consentita una sola iscrizione per persona.

» Partecipa al concorso della Amazon Gaming Week «

Razer Viper Ultimate è un mouse da gaming con sensore ottico da 20.000 dpi, pensato proprio per i videogiocatori e per un tracciamento di straordinaria precisione dei vostri movimenti. Wireless, è dotato di una batteria fino a 70 ore di autonomia e compiace i vostri occhi grazie all’illuminazione RGB Chroma, che renderà la vostra scrivania più vivace. È anche estremamente leggero, pesando solo 74 grammi.

Razer Orochi è un mouse wireless compatto che punta tutto sul design ultraleggero. Dotato di switch meccanici per la maggior precisione possibile dei click, ha un’autonomia di 950 ore, per prestazioni prolungate senza mai dovervi preoccupare della batteria.

Le cuffie Razer Opus con certificazione THX e cancellazione attiva del rumore sono un headset wireless ideale per videogiocare. Hanno microfono integrato e una batteria da 40 ore.

Infine, gli smart glass Razer Anzu sono degli occhiali intelligenti con lenti con filtro per la luce blu e polarizzate, ideali per lo smart working, il gioco ma anche l’attività all’aperto. Sono date di impianto audio a bassa latenza, per un audio fluido e coinvolgente, e di microfono che vi consente di sostituire i normali auricolari. La batteria dura oltre 5 ore e sono dotati anche di comandi touch e assistente vocale per comandi smart.