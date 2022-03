Overwatch 2 sta tornando: beta PvP ad aprile e altre novità da Blizzard

Dopo tanti anni di silenzio, Overwatch 2 torna a far parlare di sé attraverso il nuovo director, che ha comunicato tantissime novità.

Il sequel del popolarissimo shooter multiplayer, diventato un fenomeno di culto in pochissimo tempo, ha avuto uno sviluppo decisamente travagliato.

Ben prima dei noti scandali in casa Blizzard, Overwatch 2 e Diablo 4 erano stati rinviati per motivi più “normali”, e non legati alle vicende giudiziarie.

Titoli che, secondo Bobby Kotick, sono stati addirittura la rovina di Activision, come ha rivelato di recente il controverso dirigente dell’azienda.

E dopo questo lunghissimo silenzio, il gioco fu mostrato nel 2019 per la prima volta, Blizzard torna a parlare di Overwatch 2.

L’intervento è stato ovviamente tramite i canali ufficiali, nella persona di Aaron Keller, il nuovo director che ha sostituito Jeff Kaplan, il quale si era allontanato da Blizzard prima dell’esplosione degli scandali.

Il ritorno sulle scene di Overwatch 2 è accompagnato da una serie di informazioni molto interessanti, insieme ad alcune rassicurazioni importanti da Keller.

Come ha riportato anche VGC, il director si è dapprima scusato con tutti i fan di Overwatch per il poco supporto che è stato dato al titolo nel tempo.

Promettendo, contestualmente, che Overwatch 2 riceverà un supporto molto più regolare e cadenzato:

«Riconosciamo di non aver comunicato bene, non vi abbiamo tenuto aggiornati e, onestamente, vi abbiamo delusi per quanto riguarda lo sviluppo di contenuti per Overwatch. In base ai vostri feedback ci siamo presi del tempo per ripensare Overwatch 2, con il singolo obiettivo di assicurarci che sia un gioco vivo, dando ai nostri giocatori contenuti elettrizzanti con regolarità.»

Nell’ottica del “ripensare” è stato anche svelato che la parte PvE sarà slegata da quella PvP e, infine, ci sarà una beta per PC ad aprile, alla quale è già possibile segnarsi.

Le cose cominciano ad ingranare per lo shooter, che di recente aveva dovuto subire anche una bordata da parte di LEGO.

Curiosamente, adesso Overwatch è uno dei tanti franchise che è diventato parte di Microsoft, dopo lo storico accordo con Activision Blizzard.

Il quale è ancora una volta sotto l’occhio della giustizia. Stavolta per l’accusa di insider trading verso alcuni investitori.