Outriders, prima grande patch in arrivo (e un omaggio per i problemi)

Sebbene Outriders sia stato accolto con entusiasmo dai giocatori, il lancio del titolo non è stato certamente indolore e privo di problemi.

Il loot shooter realizzato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix richiede infatti una connessione costante ai server di gioco, che durante i primi giorni hanno faticato e non poco a rimanere online, probabilmente non agevolati dalla disponibilità su Xbox Game Pass al day one.

Come riportato da Twinfinite, gli sviluppatori hanno dunque in mente di distribuire una compensazione per tutti i giocatori che potrebbero essere rimasti coinvolti in questo problema, offrendo un pacchetto gratuito.

Il Community Appreciation Package sarà distribuito gratuitamente a tutti coloro che hanno avviato il gioco dal lancio fino all’11 aprile, per scusarsi dei problemi avvenuti con i server, ed offrirà un’arma leggendaria, del titanio ed una nuova emote da utilizzare.

Inoltre, gli sviluppatori stanno anche lavorando ad un nuovo aggiornamento del gioco, al fine di bilanciarlo e di sistemare un bug particolarmente fastidioso che si è manifestato nelle ultime ore.

L'aggiornamento offrirà una compensazione per i problemi al lancio e bilancerà alcune classi.

Diversi utenti hanno visto infatti scomparire del tutto il proprio inventario: la patch servirà a riportarlo com’era ed a diminuire drasticamente le possibilità che questo errore possa ripresentarsi in futuro.

Come parte dell’update, saranno inoltre depotenziate tre delle quattro classi di Outriders: Mistificatore, Tecnomante e Piromante.

Il Devastatore infatti era stato percepito dalla community come non abbastanza forte, soprattutto per le missioni nell’endgame: questo ha causato a molti giocatori che avevano scelto questa classe di venire addirittura kickati dalle partite.

Nel caso vogliate consultare voi stessi tutte le novità dell’aggiornamento imminente, potete leggere tutti i dettagli al seguente indirizzo.

Vi ricordiamo che Outriders è disponibile dal 1 Aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S ed è già disponibile anche su Xbox Game Pass.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che Outriders «è un titolo particolare più per la sua atipica costituzione “completa”, una rarità di questi tempi, che per un gameplay dalla manciata di intuizioni interessanti e dalle decine di ispirazioni celebri».

Se siete curiosi di provarlo o avete bisogno di una mano, non dimenticatevi di consultare la nostra guida completa al titolo.